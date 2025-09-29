Los principales líderes del turismo mundial participan en la Cumbre Global del WTTC en Roma

La directora de la Puerto Rico Tourism Company, Willanette Robles, Enrique de Marchena y Haydée Kuret de Rainieri, vicepresidente del grupo Diario Libre. ( FUENTE EXTERNA )

La región del Caribe tiene presencia activa en la 25.ª Cumbre Global del World Travel & Tourism Council (WTTC) que se celebra del 28 al 30 de septiembre en Roma, Italia, con la participación de líderes de los sectores público y privado del turismo.

La República Dominicana está representada por el Ministerio de Turismo y la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores). También integra la delegación regional la líder empresarial Haydée Kuret de Rainieri, vicepresidente del grupo Diario Libre, y la directora de la Puerto Rico Tourism Company, Willanette Robles.

Enrique de Marchena recordó que asistió por primera vez a la cumbre en Brasil, como presidente de la Caribbean Hotel and Tourism Association, recordó que entonces lo acompañaban Frank y Haydée Rainieri, y subrayó que "la historia se repite" con la participación de nuevos líderes del Caribe en este encuentro mundial.

Un sector en expansión global

La Cumbre, bajo el lema "La Grande Bellezza (del Viaggio)", reúne a más de 310 directores ejecutivos y funcionarios de 65 países.

El turismo y los viajes generan actualmente uno de cada tres empleos en el mundo y superan los US$1.0 billón en inversión, un crecimiento de 9.9 % respecto al año anterior, según datos de la organización.

Para la región, la presencia en esta cita es estratégica: el turismo es uno de los pilares de sus economías y una vía directa de distribución de riqueza. La participación dominicana y puertorriqueña en Roma busca consolidar vínculos con inversionistas globales, impulsar la sostenibilidad y resaltar la competitividad del Caribe como destino.

Liderazgo internacional

La agenda del WTTC incluye intervenciones de presidentes y directores ejecutivos de cadenas hoteleras, aerolíneas, compañías de cruceros y empresas tecnológicas. Italia, anfitrión del evento, ha destacado que el turismo representa el 12 % de su PIB, mientras que los organizadores proyectan el sector como un motor de crecimiento y cooperación entre naciones.