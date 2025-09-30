La República Dominicana espera más de 450,000 turistas argentinos este 2025

Un grupo de ballet folklórico dominicano realiza una presentación para los turistas argentinos y miles de visitantes a la FIT 2025 celebrada en Argentina. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana está ganando cada vez más popularidad entre los argentinos: durante el primer semestre del 2025, llegaron al país un 89.5 % más de turistas argentinos que durante el mismo período del 2024, lo que ubica a este país como el tercer mercado emisor de turistas más importante a nivel global.

Por eso, una delegación dominicana participó en la Feria Internacional de Turismo (FIT) en Argentina, con la expectativa de seguir estrechando los lazos comerciales y turísticos con el país sudamericano, del cual espera atraer a más de 450,000 turistas argentinos al finalizar este año.

Funcionarios y empresarios dominicanos agotaron una agenda de promoción y prensa, además de sostener más de 40 reuniones con empresas estratégicas en Argentina como Ola, Aereo, Tower Travel, Jazz Operador, Julia Tours, Juan Toselli, Copa Airlines, Piamonte, entre otros.

"FIT fue el escenario ideal para seguir estrechando lazos con nuestros socios estratégicos y agencias de viajes en Argentina, un mercado que no solo creció de manera extraordinaria, sino que también demostró una lealtad y preferencia sostenida por nuestro destino", destacaron desde el Ministerio de Turismo de República Dominicana.

Perfil del turista argentino

El viajero argentino que eligió República Dominicana lo hizo principalmente en familia (34 %) o en pareja/adultos (26 %), con una estadía promedio de nueve días

(96 %), aunque el 61.5 % buscó La excursión a Isla Saona fue la actividad más elegida, disfrutada por más de la mitad de los visitantes (53 %). La satisfacción fue altísima (4.6 sobre 5) y el 95.6 % volvería al país.

Empresas participantes en FIT 2025

La presencia de República Dominicana en FIT contó con una importante representación de su sector turístico, entre los que destacaron: Arajet; Princess Hotels & Resorts; Otium International; HM Hotels / Whala Hotels; Majestic Resorts y CocoBongo Show Disco Punta Cana.

También participaron las marcas Found Trip Tour Operator; Serenade Caribbean Resorts; Impressive Resorts & Spa; Punta Cana; Hotel Casa de Campo Resorts & Villas; Barceló Bávaro Grand Resort; Catalonia Hotels & Resorts.

Además, RIU Hotels & Resorts; Coral Hospitality Corp; Alcega Travel; Amstar DMC; Bávaro Adventure Park; Colonial Tours and Travel; Hodelpa Hotels; Lifestyle Holidays Hotels and Resorts; Blue Diamond Resorts; The Palace Company; Sunscape Dominicus La Romana; Scape Park at Cap Cana.

Con esta delegación y su propuesta diversa de hoteles, operadores, aerolíneas y experiencias, República Dominicana reafirmó en FIT 2025 su compromiso con el mercado argentino, fortaleciendo alianzas y mostrando la riqueza cultural, natural y de entretenimiento que hicieron del país caribeño uno de los destinos más atractivos del mundo.