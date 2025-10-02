El Grupo Puntacana gana premio a la Excelencia Organizacional en Colombia

Judith Gonzalez (izq.), Karina Guaba (centro) e Yleana Corredor (der.) al recibir el reconocimiento del Grupo Puntacana en Cartagena de Indias, Colombia. ( FUENTE EXTERNA )

Grupo Puntacana recibió el Premio a la Excelencia Organizacional de la Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana (Fidagh), durante el Congreso Interamericano de Gestión Humana (Cigeh 2025), celebrado en Colombia.

Este reconocimiento distingue a las organizaciones que han integrado con éxito la excelencia en la gestión de personas, la innovación cultural y el impacto social dentro de su modelo de negocio.

En el caso del Grupo Puntacana, el jurado destacó que la empresa ha colocado a las personas en el centro de su estrategia, con programas de desarrollo de talento, inclusión, bienestar integral y sostenibilidad.

También valoró el impacto de la Fundación Puntacana, con proyectos de salud, educación y apoyo comunitario en la región este del país.

Al recibir el galardón, Karina Guaba, vicepresidenta de Gestión Humana, afirmó que este reconocimiento es fruto de "la pasión, el compromiso y la entrega de todos los colaboradores".

"En Grupo Puntacana creemos firmemente que la excelencia organizacional nace del cuidado de nuestra gente, de la innovación constante y de nuestro propósito de generar valor compartido para la sociedad y el entorno", agregó.

Pilares del Grupo Puntacana La empresa demostró cómo su cultura organizacional se sustenta en cuatro atributos esenciales: Nuestra gente crece

Ágiles e innovadores

El cliente es el centro

Apasionados por los resultados.



Iniciativas

Entre sus iniciativas figuran la Academia GPC, enfocada en el aprendizaje continuo; un programa de movilidad interna y desarrollo de liderazgo; y un plan integral de bienestar que abarca dimensiones físicas, emocionales, sociales y financieras.

En el plano social, destacan el Centro de la Diversidad Infantil Puntacana (Cedi), el Centro Pediátrico Oscar de la Renta y el Centro de Lucha Contra la Ceguera Dr. Zato.

En materia ambiental, la empresa ha liderado proyectos como la restauración de corales en el Santuario Marino Arrecifes del Sureste (Samar), junto a múltiples programas de conservación marina y terrestre, reafirmando que el turismo puede ser un motor de desarrollo sostenible.

La Fidagh agrupa a asociaciones de recursos humanos de América Latina, Estados Unidos, Canadá y el Caribe. Su congreso Cigeh se celebra cada dos años y reúne a más de mil líderes del sector.