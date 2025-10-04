El Ministerio de Turismo inicia reconstrucción del parque Anacaona en Constanza

David Collado, ministro de Turismo, en el inicio a los trabajos de reconstrucción del parque Anacaona, en el municipio de Constanza, este 4 de octubre de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Turismo, David Collado, dio inicio este sábado a los trabajos de reconstrucción del parque Anacaona, en el municipio de Constanza, provincia La Vega, con una inversión de RD$23,440,291.

La obra, ubicada en el centro del municipio, forma parte de las acciones orientadas a fortalecer el desarrollo sostenible del turismo, dinamizar la economía local y diversificar la oferta del destino.

El proyecto incluye la construcción de una glorieta central con piso de madera, áreas de descanso con bancos de hormigón, caminos interiores en tabletas, jardinería, rampas de acceso para personas con discapacidad, barandas de apoyo, zafacones, una pajarera para palomas, iluminación, aceras y contenes.

Collado señaló que la reconstrucción del parque Anacaona responde a una solicitud planteada durante años por los residentes de Constanza.

"Además de atender un viejo reclamo de la comunidad, esta obra tendrá un impacto en la economía del entorno y será un gran atractivo para residentes y visitantes", afirmó.

Al acto asistieron autoridades provinciales y municipales, así como empresarios y representantes del sector turístico.

Nuestra Señora de Las Mercedes

El ministro también anunció el remozamiento de la iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes, ubicada frente al parque, como parte del proceso de rehabilitación de la zona.

La intervención abarcará un área total de aproximadamente 5,039 metros cuadrados, de los cuales 550 corresponden a aceras, 1,050 a piso de tabletas, 80 a piso de madera, 58 a rampas, 650 a piedras locales en jardineras y 260 a escalinatas. La ejecución estará a cargo del Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (Ceiztur).

