×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
reconstrucción parque Anacaona Constanza
reconstrucción parque Anacaona Constanza

El Ministerio de Turismo inicia reconstrucción del parque Anacaona en Constanza

El proyecto, con una inversión de 23,440,291 pesos, incluye mejoras estructurales y remozamiento de la iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes

    Expandir imagen
    El Ministerio de Turismo inicia reconstrucción del parque Anacaona en Constanza
    David Collado, ministro de Turismo, en el inicio a los trabajos de reconstrucción del parque Anacaona, en el municipio de Constanza, este 4 de octubre de 2025. (FUENTE EXTERNA)

    El ministro de Turismo, David Collado, dio inicio este sábado a los trabajos de reconstrucción del parque Anacaona, en el municipio de Constanza, provincia La Vega, con una inversión de RD$23,440,291.

    La obra, ubicada en el centro del municipio, forma parte de las acciones orientadas a fortalecer el desarrollo sostenible del turismo, dinamizar la economía local y diversificar la oferta del destino.

    El proyecto incluye la construcción de una glorieta central con piso de madera, áreas de descanso con bancos de hormigón, caminos interiores en tabletas, jardinería, rampas de acceso para personas con discapacidad, barandas de apoyo, zafacones, una pajarera para palomas, iluminación, aceras y contenes.

    Collado señaló que la reconstrucción del parque Anacaona responde a una solicitud planteada durante años por los residentes de Constanza.

    RELACIONADAS

    "Además de atender un viejo reclamo de la comunidad, esta obra tendrá un impacto en la economía del entorno y será un gran atractivo para residentes y visitantes", afirmó.

    • Al acto asistieron autoridades provinciales y municipales, así como empresarios y representantes del sector turístico.

    Nuestra Señora de Las Mercedes

    El ministro también anunció el remozamiento de la iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes, ubicada frente al parque, como parte del proceso de rehabilitación de la zona.

    La intervención abarcará un área total de aproximadamente 5,039 metros cuadrados, de los cuales 550 corresponden a aceras, 1,050 a piso de tabletas, 80 a piso de madera, 58 a rampas, 650 a piedras locales en jardineras y 260 a escalinatas. La ejecución estará a cargo del Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (Ceiztur).

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.