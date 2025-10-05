Al participar este domingo en la inauguración del hotel W Punta Cana Adult All-Inclusive, con una inversión de 160 millones de dólares, el presidente Luis Abinader aseguró que hoy la República Dominicana es el mejor lugar de Latinoamérica para invertir.

Durante su discurso, el mandatario destacó el impacto positivo que este tipo de inversiones tiene en el desarrollo turístico y económico del país. Resaltó que este hotel comenzó a construirse en momentos difíciles, durante la pandemia del COVID-19.

El Grupo Puntacana, en alianza con Marriott International y Mac Hotels, inauguró el W Punta Cana Adult All-Inclusive, el primer resort de la marca W Hotels en el mundo bajo el concepto "todo incluido, solo para adultos".

Durante el acto, el CEO del Grupo Puntacana, Frank Elías Rainieri, afirmó que el nuevo hotel "ha quedado espectacular" y "revolucionará este destino porque lo llevará a otra categoría".

Dijo que el proyecto representa confianza, visión y compromiso con el turismo dominicano, y agradeció el respaldo del Gobierno al desarrollo del sector. "El presidente Luis Abinader y su gobierno han brindado un apoyo constante al turismo, un sector que hoy es ejemplo de liderazgo y resiliencia en toda la región", señaló.

Rainieri enfatizó que el W Punta Cana es "más que un hotel: una apuesta al mercado del lujo todo incluido", que eleva los estándares de calidad y responde a las exigencias del turismo moderno. "Este proyecto reafirma nuestra oferta basada en crecimiento, innovación y competitividad", añadió.

Resaltó además el impacto económico y social de la inversión, que genera empleos formales y de calidad en la provincia La Altagracia, con un efecto multiplicador sobre el comercio, la construcción, la agricultura, el transporte y los servicios.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/05/whatsapp-image-2025-10-05-at-20046-pm-22ef54d6.jpeg Frank Elías Rainieri, CEO del Grupo Puntacana. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Detalles del complejo



Ubicado en Uvero Alto, el resort cuenta con 340 habitaciones y suites, 12 restaurantes que fusionan la gastronomía dominicana e internacional, y un AWAY Spa diseñado exclusivamente para adultos, con experiencias inmersivas centradas en la música, el bienestar y el diseño vanguardista.

Abinader resalta el liderazgo en inversiones

El presidente Abinader subrayó que la presencia de cadenas hoteleras norteamericanas ha crecido de manera sostenida, posicionando al país como el segundo destino con mayor inversión estadounidense en la región, solo detrás de México.

Informó que actualmente hay 15,000 habitaciones turísticas en construcción, de las cuales unas 6,000 serán inauguradas este año, impulsando el empleo y la estabilidad económica.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/05/whatsapp-image-2025-10-05-at-20047-pm-0ff1dd1b.jpeg El presidente Luis Abinader. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Ministro celebra el crecimiento del turismo

El ministro de Turismo, David Collado, celebró la llegada de una marca icónica como W Hotels al portafolio dominicano y su integración al sistema "todo incluido".

Afirmó que el turismo nacional atraviesa "el mejor momento de su historia", pese a la disminución temporal de visitantes estadounidenses, compensada por el crecimiento de los mercados sudamericano y europeo.

Collado precisó que el 57 % de los turistas llega al país por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, y que en los últimos cuatro años el 70 % de las inversiones hoteleras ha provenido de capital dominicano, reflejando la confianza del sector privado.

Añadió que, aunque el principal mercado —Estados Unidos— ha experimentado una leve baja del 5 % por la incertidumbre generada por el nuevo gobierno de ese país, otros destinos competidores como México y Jamaica han sufrido descensos mayores (20 % y 17 %, respectivamente).

"Por eso hemos apostado a nuevos mercados, como Argentina y Chile, desde donde llegarán más de 500,000 turistas", informó.

Marriott reafirma su apuesta por el país

El presidente de Marriott International para el Caribe y Latinoamérica, Brian King, destacó la importancia estratégica de la República Dominicana para la compañía y reafirmó su compromiso de continuar desarrollando proyectos emblemáticos que fortalezcan el destino, con las marcas más reconocidas del portafolio Marriott Bonvoy.

Por su parte, Begoña Amengual, CEO de Mac Hotels, agradeció al presidente Abinader por los incentivos a nuevos desarrollos turísticos, que contribuyen al crecimiento del PIB y a la creación de empleos formales.

En el acto también participaron la gobernadora de La Altagracia, Daisy D´Oleo, y el director de la Policía Turística, Minoru Matsunaga.