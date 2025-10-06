Cabo Rojo ha recibido más cruceristas que Samaná y Santo Domingo en lo que va del 2025

El emergente puerto Cabo Rojo, en la provincia de Pedernales, ha logrado posicionarse como un destino relevante en la industria local de cruceros, convirtiéndose rápidamente en un destino concurrido por líneas navieras que transportan miles de excursionistas internacionales.

El puerto recibió a 81,469 cruceristas a través de 19 operaciones marítimas en los primeros nueve meses de este año, según los resultados presentados este mes por el Ministerio de Turismo.

Esto supone un crecimiento del 1,814 % si se le compara con los 4,491 pasajeros que transportaron las dos primeras embarcaciones que atracaron en el puerto: 2,556 el 4 de enero del 2024 –día de su inauguración– y 1,935 cruceristas que llegaron el 8 de abril del año pasado.

En septiembre, Cabo Rojo concentró el 10 % del total de llegadas marítimas (97,700 pasajeros), tras el arribo de 9,991 visitantes a través de dos operaciones registradas en ese mes, "una noticia extraordinaria" tratándose de un puerto nuevo, resaltó la viceministra técnica del Ministerio de Turismo, Jacqueline Mora.

En esto coincidió el titular de la institución, David Collado: "Ya Pedernales tiene más llegadas de visitantes, de cruceristas, que en Samaná y que en Santo Domingo".

En efecto, Samaná y Santo Domingo apenas sumaron, cada uno, un 2 % de la llegada total de pasajeros vía marítima, con 44,248 y 34,048 excursionistas, respectivamente.

Esto hace que Cabo Rojo acumule el 4 % de los cruceristas a nivel nacional, que totalizaron los 2,017,211 entre enero y septiembre de este año, siendo el cuarto puerto después de Amber Cove (que concentró el 42 %), Taino Bay (con el 39 %) y La Romana (10 %).

¿Cuántos han llegado?

Esto hace que, desde su inauguración en enero del 2024 hasta septiembre del 2025, el puerto ya contabilice 93,095 visitantes, un dinamismo que debería traducirse en una mayor derrama económica para el municipio de Cabo Rojo y los pedernalenses en general, impactando también en otras provincias de la región sur a través de la generación de empleos.

Según Cruise Timetables –un portal web que registra las próximas rutas de cruceros en 147 países alrededor del mundo–, a Cabo Rojo están programadas otras 12 rutas marítimas que deberán desembarcar en el último trimestre del 2025: dos en octubre, cuatro en noviembre y seis en diciembre, incluido un barco de Norwegian Cruise Line que está agendado en este puerto para Nochebuena.

Hasta ahora, líneas marítimas de renombre han programado visitas al puerto de Cabo Rojo como parte de su oferta en recorridos por el mar Caribe, con agenda hasta marzo del 2028.

La meta para Cabo Rojo en el 2025 En julio pasado, el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), Jean Luis Rodríguez, proyectó que Cabo Rojo culminará el 2025 con la llegada de 150,000 pasajeros vía marítima.

