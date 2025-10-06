La llegada de visitantes aumenta 2.6 %, con más de 8.5 millones a septiembre

El ministro de Turismo, David Collado, presentó este lunes las cifras de las llegadas de visitantes al país hasta septiembre. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

En los últimos nueve meses de este año, la República Dominicana se convirtió en el principal destino para vacacionar y hacer negocios de 8,592,694 visitantes, para un crecimiento del 2.6 % si se compara con los 8,371,457 extranjeros no residentes que estuvieron en el país durante enero-septiembre del 2024, según informó el Ministerio de Turismo este lunes.

Solo en septiembre llegaron al país 490,431 pasajeros vía aérea y 97,700 pasajeros vía marítima, para un total de 588,131 visitantes, 1.3 % más que en el mismo período del 2024.

Así, se registra el acumulado de 6,575,483 turistas y 2,017,211 cruceristas entre enero y septiembre de este año, para un crecimiento de 2 % y 4 % con relación al enero-septiembre del año pasado, respectivamente.

Te puede interesar Abinader: el turismo sostiene a más de 750 mil empleos directos en el país

Menos viajes desde EE. UU. y más desde América Latina

El ministro de Turismo, David Collado, precisó que la incertidumbre que vive los Estados Unidos en el ámbito político –destino desde el cual provienen más del 50 % de viajeros que recibe el país– ha incidido en una baja en el flujo turístico que ha repercutido en la industria turística de toda la región.

Sin embargo, indicó que mientras países competidores como Cuba, México o Jamaica registran caídas "de más de un 15 %" en el turismo estadounidense, la República Dominicana apenas acumula una caída de un 5 %.

"Haber crecido sin tener el mercado ruso, con una baja en el mercado americano completo, ha sido una proeza del sector público y del sector privado, alcanzar estas cifras", manifestó.

Conforme a los datos en septiembre, Estados Unidos se mantuvo como el principal país de residencia desde donde viajaron los turistas, representando un 38 % del total y registrando una baja del 0.2 % respecto a septiembre del año pasado.

En tanto, Canadá se posicionó en un tercer lugar, con un 8 % del total de pasajeros vía aérea y una caída del 13 % (4,735 turistas menos que en septiembre del 2024).

Collado recordó que la estrategia de promoción hacia el cono sur ha contribuido a que la industria local se haya mantenido dinámica y en crecimiento a pesar del contexto internacional.

Observando a la región de América Latina, Colombia se posicionó en un segundo lugar entre los principales cinco países de residencia, con un crecimiento de un 30 %, gracias a la llegada de 8,882 turistas más que en septiembre del 2024.

A este destino le siguieron Argentina (29 % de crecimiento), México (64 %) y Puerto Rico (17 %).

La llegada de cruceristas baja 13 % en septiembre

En tanto, la llegada de pasajeros vía marítima alcanzó los 97,700 en septiembre, para una caída del 13 % (14,035 excursionistas por debajo de los 111,735 que llegaron en el 2024), luego de que el principal puerto turístico, Amber Cove,registrara tres operaciones marítimas menos que el año pasado, lo que significó una caída del 28 % en ese puerto.

Para la viceministra técnica de Turismo, Jacqueline Mora, la industria local de cruceros "se está estabilizando" luego de un acelerado crecimiento de este segmento turístico en el país frente a otras naciones en el Caribe.

La funcionaria explicó que se espera "una mejor perspectiva" al cierre de este año, y resaltó que las llegadas en septiembre siguen siendo muy superiores al 2023 (45 % más) y que en el 2019, año prepandemia (cuando superaron en un 96 %).