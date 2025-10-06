Luis Abinader destaca las inversiones y el incremento de habitaciones en el sector hotelero

Luis Abinader dijo que al final del año 2025 abrirán entre 4,000 y 5,000 habitaciones hoteleras. ( KEVIN RIVAS/ DIARIO LIBRE )

El presidente Luis Abinader resaltó el buen clima de inversión que vive la República Dominicana en el sector turístico.

Al ser abordado este lunes sobre el índice de la inversión extranjera en la acostumbrada sesión LA Semanal con la Prensa, Abinader se refirió al nuevo hotel W Punta Cana, el cual consta de más de 300 habitaciones; la mitad inversión extranjera y la otra mitad de inversión local.

"A este año pensamos lograr una inversión general, no solamente la hotelera, de más de US$4,800 millones, cerca de los 5,000 millones de dólares; porque otra vez estamos ya rompiendo el récord en términos de inversión", respondió el presidente a una pregunta sobre la inversión extranjera en el país

Otros datos que ofreció Abinader es que, al final del año 2025, abrirán entre 4,000 y 5,000 habitaciones hoteleras nuevas y están en proceso de construcción entre 14,000 y 15,000 habitaciones.

Oportunidad de inversión

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/07/whatsapp-image-2025-10-06-at-1943061cd00f81-5acf81ab.jpg El presidente Abinader habla en LA Semanal. (KEVIN RIVAS)

El pasado sábado 4 de octubre, el mandatario asistió a la inauguración del hotel W Punta Cana Adult All-Inclusive, con una inversión de 160 millones de dólares. En el acto, el presidente aseguró que la República Dominicana es el mejor lugar de Latinoamérica para invertir.

Ponderó que la exitosa marca hotelera W construyó en Quisqueya el primer hotel W todo incluido del mundo.

"Todas las marcas de calidad del mundo de la hotelería ya están en la República Dominicana. Si no han abierto un hotel están en proceso de construcción y eso se traduce en empleos y empleos de calidad", expresó.

En ese tenor, al tocar el tema de la llegada de turista, remarcó lo que informó el ministro de Turismo, David Collado, que llegaron al país 8.5 millones de visitantes.

"Seguimos rompiendo récords en cuanto a los visitantes que están llegando al país y hay nuevos mercados que se están reabriendo. Vamos a llegar a más de 11 millones y medio de turistas, que recuérdense que llegamos a 11 millones, o sea, es un número sumamente importante", comentó.

Abinader puso como ejemplo que su tesis de Economía, cuando se graduó de la universidad en el año 1988, hablaba del desarrollo del turismo en la República Dominicana. En su investigación, citaba que había un empleo directo por cada habitación y tres empleos indirectos, aproximadamente.

"Ayer le pregunté a los dueños de W Punta Cana que cuántos empleados tenían por habitación y me respondieron que 2.8, porque el nivel de calidad ha ido aumentando en la República Dominicana", subrayó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/07/whatsapp-image-2025-10-06-at-2036086f6bb100-5610855f.jpg Luis Abinader encabezó la inauguración del Hotel W Punta Cana. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/07/whatsapp-image-2025-10-06-at-203618b51ac9d6-e1a7a6cc.jpg

Abinader instó a que se siga cuidando el turismo y a entrenar el personal en distintas áreas. "Cuando vemos a los turistas, no solamente es un visitante que viene a una playa, son oportunidades, son empleos, son mayor actividad de negocio que se generan".

"Por lo tanto, estamos muy optimistas y yo pienso que en términos de la hotelería, del desarrollo de nuevos hoteles, todavía podemos duplicar la cantidad de hoteles que tenemos en el país".

"Lo que tenemos es que seguir entrenando a nuestro personal en base a la calidad, que los chefs sean chefs dominicanos. Nosotros estamos trabajando con el Infotep para entrenar en esas áreas, para que haya buenos técnicos; porque un hotel es como una pequeña ciudad que tiene que tener un empleado de casi todos los sectores. Por lo tanto, estamos optimistas y podemos crecer mucho más", concluyó el mandatario.

El Grupo Puntacana, en alianza con Marriott International y Mac Hotels, inauguró el W Punta Cana Adult All-Inclusive, el primer resort de la marca W Hotels en el mundo bajo el concepto "todo incluido, solo para adultos".

Durante el acto, el CEO del Grupo Puntacana, Frank Elías Rainieri, afirmó que el nuevo hotel "ha quedado espectacular" y "revolucionará este destino porque lo llevará a otra categoría".