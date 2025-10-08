Reconocen a Frank Rainieri en el Premio Nacional de Turismo 2025
La cuarta edición del galardón destacó la innovación y los proyectos turísticos ecológicos y sustentables
El Premio Nacional de Turismo 2025 fue entregado este año a las iniciativas más destacadas del sector que impulsan la innovación y sostenibilidad del turismo dominicano, en un evento que reconoció a quienes han elevado la calidad y sostenibilidad de la industria en el país.
Durante la ceremonia se rindió homenaje a tres empresarios turísticos por su trayectoria: Frank Rainieri, fundador de Grupo Puntacana y pionero del desarrollo turístico en la región este; Edmundo Aja Fleites, presidente del consejo de Hoteles Hodelpa; y Leonardo Wehe, empresario reconocido por promover nuevos modelos de negocio turístico.
El presidente del Premio Nacional de Turismo, Luis Santiago Severino, manifestó que el turismo no es solo una actividad económica, sino también un puente que une culturas y "una ventana para mostrar al mundo nuestra historia, la calidez de nuestra gente y la belleza de nuestros paisajes".
- Esta premiación reconoce a quienes, con esfuerzo, creatividad y compromiso, han elevado la calidad y sostenibilidad en el país. A lo largo de sus ediciones, se ha convertido en un símbolo de excelencia y una invitación a seguir apostando por un turismo responsable, inclusivo y transformador.
Un premio hecho con sargazo
Uno de los momentos más destacados fue la entrega del primer trofeo fabricado con material de sargazo, diseñado por la empresa Eco Trofeos, como parte del compromiso del premio con la sostenibilidad y la reutilización de recursos naturales.
El evento contó con la presencia de autoridades, empresarios y representantes de organizaciones del sector, quienes resaltaron el impacto del reconocimiento en la profesionalización y competitividad de la industria turística.
La premiación fue respaldada por el Grupo de Medios Panorama, encabezado por Miguel Medina y Luis Acosta, junto al apoyo del Ministerio de Turismo.
