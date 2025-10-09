Turismo reconstruye moderno muelle en Caleta, La Romana

Los diputados Wandy Batista y Yaqueline Fernández, Vinicio Castillo Semán, abogado y exdiputado; Tury Reyes, director municipal de Caleta; Ivelisse Méndez, gobernadora provincial; David Collado, ministro de Turismo; Eduardo Kery, alcalde de La Romana; Jean Luis Rodríguez, director ejecutivo de Autoridad Portuaria y Eugenio Cedeño, diputado.

Como parte de la transformación y reorganización del distrito municipal de Caleta y con una visión urbanística, el ministro de Turismo, David Collado, inauguró la reconstrucción del muelle de ese litoral, con una inversión que supera los 34 millones de pesos.

La obra estará destinada al atraco de embarcaciones menores y catamaranes en beneficio de los servicios de excursiones y el turismo marítimo de la zona.

Collado destacó la transformación que ha exhibido toda la zona costera de Caleta con su nuevo malecón y el boulevard, que han llevado diversión y esparcimiento para toda la familia romanense y sus visitantes.

"Obras como esta, que eran un viejo reclamo de la comunidad, tienen un impacto directo extraordinario en la economía y el turismo de la zona", resaltó el ministro Collado.

La realización de este proyecto, afirmó el funcionario, permitirá el desarrollo de nuevas actividades comerciales ampliando el dinamismo de las actividades turísticas y económica, ofreciendo un nuevo espacio para las embarcaciones que se dedican a brindar servicios de excursiones a la isla Catalina, y la recuperación del espacio público.

El exdiputado Vinicio Castillo Semán, quien habló en nombre de la comunidad, destacó la importancia que tendrá el nuevo muelle para el desarrollo económico de Caleta y destacó la gran la labor realizada por David Collado al frente del Ministerio de Turismo.

"Vi esta comunidad (Caleta) muy deprimida, muy abandonada a pesar de su gran belleza y tengo que dar un testimonio de reconocimiento, de gratitud de la comunidad al ministro David Collado por esta obra", dijo el jurista y político.

Además del ministro Collado y Castillo, hicieron uso de la palabra la gobernadora de la provincia de La Romana, Ivelisse Méndez; el director del distrito municipal Caleta, Tury Reyes y Jean Luis Rodríguez, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana.

La infraestructura, con capacidad para el atraque de ocho catamaranes o de 11 botes tipo yolas, estuvo a cargo del Comité de Infraestructuras en Zonas Turísticas (CEIZTUR) del MITUR.

Diseño y estructura

La estructura posee una longitud de 30.92 metros y un ancho de 3.00 metros, provista de pasarela con sus barandas y luminarias.

Consta, además, de una sección de muelle para atraques de 26.50 metros de longitud por 2.50 metros de ancho y cuatro secciones de atraque perpendiculares de 5.00 metros de longitud por 2.00 metros de ancho. Toda la estructura está revestida de madera en pino tratado americano.

Durante el evento, la junta distrital de Caleta, La Romana, entregó una placa de reconocimiento al ministro de Turismo, David Collado por su entrega y compromiso por el desarrollo turístico del país y en especial por esa comunidad, contribuyente con el impulso del crecimiento económico, cultural y social de sus habitantes.