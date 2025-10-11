Miches vuelve a tener muelle turístico: David Collado entrega el lugar totalmente reconstruido

El nuevo muelle de Miches en la provincia El Seibo, reconstrucción que sustituye la estructura anterior, destruida tras el paso del huracán Fiona por el país en 2022. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Turismo, David Collado, entregó este sábado la reconstrucción del muelle turístico de Miches, una obra levantada con una inversión de 51,400,000 pesos y destinada a fortalecer el desarrollo turístico de la provincia El Seibo.

El nuevo muelle sustituye la estructura anterior, destruida tras el paso del huracán Fiona por el país en 2022, y fue diseñado con materiales metálicos y de madera tratada, lo que garantiza mayor resistencia, durabilidad y armonía con el entorno marino.

Durante el acto inaugural, Collado destacó que la obra "representa otro paso de avance para fortalecer este hermoso destino de Miches, lo que tendrá un impacto directo en su economía como fuente generadora de riquezas y empleos en toda la zona".

El muelle permitirá el embarque y desembarque de lanchas y catamaranes, convirtiéndose en un nuevo atractivo turístico de la zona.

Otras características

La estructura cuenta con pilotes metálicos galvanizados rellenos de hormigón estructural, vigas de acero, piso y barandas de madera tratada de pino americano, herrajes de acero inoxidable, además de un gazebo central de 20 x 20 pies, construido con madera estructural y cubierta de shingle asfáltico sobre forro machihembrado de 1 x 6 .

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/11/whatsapp-image-2025-10-11-at-22620-pm-1-ee4ba808.jpeg El nuevo muelle de Miches en la provincia El Seibo, reconstrucción que sustituye la estructura anterior, destruida tras el paso del huracán Fiona por el país en 2022. (FUENTE EXTERNA)

También dispone de iluminación LED automatizada con fotoceldas y temporizadores, lo que mejora la eficiencia y seguridad en horario nocturno.

Ubicado en el litoral costero de Playa Arriba, el muelle de Miches conecta directamente con el malecón, uno de los principales puntos de encuentro y recreación para residentes y visitantes del municipio.

