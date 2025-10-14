Collado recibe distinción de ONU Turismo frente a su hija: "Para mí este es un momento inolvidable"

David Collado llega al evento acompañado de su hija Analía atribuyó el éxito de la estrategia de recuperación y crecimiento del turismo. ( DANIA ACEVEDO. )

En un reconocimiento inédito, la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo) valoró el liderazgo regional del ministro David Collado dentro de la industria, una distinción que el funcionario recibió frente a una invitada especial: su hija Analía, de 16 años.

Collado hizo una pausa al mencionar que su hija se encontraba entre los asistentes, con visible emoción. "Pedí permiso en el colegio", -expresó el funcionario entre aplausos y risas del público-, "para que ella viera lo que iba a vivir hoy porque para mí, este será un momento inolvidable", enfatizó.

Esta sería la primera vez en que la adolescente -quien se mantiene fuera del ojo público- acompaña a su padre en un evento de esta magnitud.

Trabajo conjunto

Collado atribuyó el éxito de la estrategia de recuperación y crecimiento del turismo en la República Dominicana a la colaboración público-privada, al consenso y al uso inteligente de datos para identificar los mercados potenciales en los cuales promocionar al país como destino.

A esto se agregó una extendida campaña de ferias turísticas y de negocios: más de 99 roadshows en los últimos cinco años.

"En un mundo de tantas divisiones, República Dominicana no puede adoptar un esquema de divisiones. Somos un país pro emprendimiento, pro sector privado, un país que ha decidido salir hacia adelante juntos", subrayó.

En ese sentido, precisó que el reconocimiento no es a su persona, sino en representación de los principales líderes del sector: desde los grandes empresarios hoteleros y aeroportuarios, hasta los taxistas, comerciantes y dueños de negocios vinculados a esta actividad.

"Recibo con mucha humildad y mucho respeto este reconocimiento, que llevaré siempre en mi corazón", concluyó.

Acciones locales y regionales

ONU Turismo valoró las lecciones aprendidas y los aportes de la República Dominicana como líder turístico, resaltando:

Liderar el desarrollo de una estrategia de turismo sostenible regional

sostenible regional Desarrollar una guía de inversión turística en República Dominicana , generando un modelo que ha sido replicado en otros 15 destinos turísticos

, generando un modelo que ha sido replicado en otros 15 destinos turísticos Asumir la presidencia del Comité Regional de ONU Turismo para las Américas, propiciando un encuentro pionero entre funcionarios turísticos de la región con sus homólogos del continente africano, generando acercamientos para el desarrollo de estrategias turísticas

para las Américas, propiciando un encuentro pionero entre funcionarios turísticos de la región con sus homólogos del continente africano, generando acercamientos para el desarrollo de estrategias turísticas Emprender acciones que permitieron la recuperación del turismo pospandemia, como un seguro turístico, vacunas gratuitas y reapertura escalonada de hoteles

pospandemia, como un seguro turístico, vacunas gratuitas y reapertura escalonada de hoteles Generar una estrategia de promoción internacional para apuntalar la marca país en mercados como Sudamérica