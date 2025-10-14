ONU Turismo reconoce a David Collado como ministro de las Américas

David Collado, ministro de Turismo, fue reconicido por ONU Turismo como ministro de las Américas. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo), otorgó este martes un reconocimiento a David Collado como "Ministro de las Américas", una distinción que valora su visión en el posicionamiento de República Dominicana como destino turístico de clase mundial, así como su liderazgo regional.

Al frente de Turismo, Collado ha encabezado estrategias clave para la recuperación y fortalecimiento de la industria local tras la pandemia de COVID-19, además de ocupar roles relevantes a nivel internacional, como la presidencia de la Comisión Regional de ONU Turismo para las Américas.

La directora ejecutiva de ONU Turismo, Natalia Bayona, agradeció la labor de Collado, a quien definió como "un líder incansable", en un emotivo discurso fuera de los protocolos tradicionales, en el que también definió a la República Dominicana como "pionera del turismo mundial".

En esto coincidió el director regional para las Américas de ONU Turismo, Gustavo Santos, quien resaltó que la distinción representa "una apuesta a los nuevos y jóvenes líderes de la región", destacando la transparencia, los valores y la determinación del funcionario.

"Eso representa David Collado; eso representa para nosotros República Dominicana", recalcó.

Al recibir la distinción, Collado lo resumió como un "momento inolvidable" que presenta que las decisiones tomadas por el sector público en materia turística han sido acertadas y han contado con el apoyo y guía del sector privado.

Resaltó que ha encabezado unas 99 ferias turísticas, lo que ha permitido estrechar lazos con otros líderes homólogos en la región y lo que se ha traducido en una mayor confianza de la región en el producto dominicano.

Respaldo empresarial

Al evento, en el que se dieron cita los principales ejecutivos del sector empresarial y bancario en su conjunto, personalidades aprovecharon para manifestar sus salutaciones al funcionario por el reconocimiento.

El fundador y chairman of the board del Grupo Puntacana, Frank Rainieri, manifestó que todo el sector hotelero "se siente parte" de este galardón.

"Los del sector privado nos hemos sentido incluidos en esta institución", resaltó, tras decir que Collado ha priorizado el consenso con los principales actores de la industria.

En ese mismo sentido, el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Juan Bancalari, lo calificó de "muy merecido".

"Esto es fruto de un trabajo enorme, con mucha consciencia y mucho aprendizaje", agregó.

El presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, tildó a Collado como "un incansable embajador de la República Dominicana ante el mundo".

Subrayó que la confianza que ha generado la marca país se ha traducido en que el turismo atraiga hasta un 30 % de la inversión extranjera directa en el sector, que se mantiene como un importante generador de empleos y de desarrollo económico.