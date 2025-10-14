República Dominicana y Paraguay afinan detalles para establecer vuelos directos desde 2026

Anguie Duarte de Melillo, secretaria de Turismo de Paraguay, habla con miembros de la prensa tras la firma de una carta de intención con su homólogo dominicano, David Collado. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

República Dominicana ha fortalecido su conectividad aérea con otros destinos clave de Sudamérica, y Paraguay espera convertirse en el próximo que ofrezca destinos directos entre Asunción y las ciudades Santo Domingo y Punta Cana.

"Estamos ultimando detalles con la compañía Arajet, así que espero que prontamente podamos anunciar el inicio de las operaciones para principios del 2026", estimó la secretaria de Turismo de Paraguay, Anguie Duarte de Melillo, tras la firma de una carta de intención con su homólogo, David Collado.

Más que fortalecer la conectividad entre ambos países (cuyos trayectos se extienden hasta nueve horas en la actualidad, más las escalas), la iniciativa forma parte de una serie de acciones bilaterales que buscan estrechar la cooperación en materia turística.

Entre ellas se incluye la asistencia de la República Dominicana para la revitalización del Centro Histórico de Asunción, replicando la gestión turística de la Ciudad Colonial, así como la invitación a ser el país socio de la Feria Internacional de Turismo del Paraguay (a celebrarse en el 2026) como parte de la promoción turística bilateral.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/14/arajet-8d99ced0.jpg Aviones Boeing 737 MAX-8, parte de la flota con la que opera la aerolínea Arajet. (FUENTE EXTERNA)

"El turismo es una industria que genera riqueza, y nuestros países así lo entendieron, y es por eso que queremos trabajar juntos, remarcó la funcionaria.

Resaltó a Paraguay como un importante centro que conecta a turistas de la región como Argentina, Brasil y Bolivia con importantes vuelos internacionales, lo que representa una oportunidad si se refuerza la conectividad con la República Dominicana.

Contribución en sostenibilidad

El ministro de Turismo, David Collado, valoró la receptividad de Paraguay, una de las naciones que ha suscrito una estrategia de sostenibilidad regional que la República Dominicana ha propuesto con la anuencia de la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo).