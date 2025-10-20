Asonahores, Aderes y Diageo firman acuerdo para fortalecer la formación en hostelería y promover el consumo responsable. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), la Asociación Dominicana de Restaurantes (Aderes) y Diageo firmaron un acuerdo de colaboración para impulsar la competitividad y sostenibilidad del sector de servicio turístico y gastronómico del país, mediante programas de capacitación, protección de marcas y fomento del consumo responsable de bebidas alcohólicas.

El convenio busca mejorar la calidad del servicio y consolidar a República Dominicana como un destino de referencia internacional. El mismo se estructura en cuatro ejes estratégicos que combinan formación, desarrollo profesional y fortalecimiento institucional, con acciones coordinadas para impactar de forma directa en el crecimiento de la industria.

Durante la firma, representantes de las tres instituciones coincidieron en la importancia de sumar esfuerzos para fortalecer la formación del talento humano y elevar los estándares de servicio en el país.

En ese sentido, Juan Bancalari, presidente de Asonahores, destacó que: "la alianza con Diageo y Aderes es una muestra del compromiso del sector privado de trabajar unido para elevar los estándares de la industria turística y gastronómica. Juntos podemos ofrecer mejores oportunidades a los jóvenes y garantizar servicios responsables que fortalezcan la imagen internacional de República Dominicana".

Para Diageo, esta alianza representa un impulso decisivo para el desarrollo del talento y la competitividad de la industria de la hospitalidad.

"Este acuerdo refleja nuestro compromiso con el fortalecimiento de la hotelería y la gastronomía del país, impulsando la formación de talento local y promoviendo un servicio responsable como parte esencial de la experiencia turística", expresó Adriana Pocaterra, Country Manager.

En Diageo creemos que el desarrollo sostenible del sector depende de la inclusión, la profesionalización y la protección de nuestras marcas, para ofrecer a todos los consumidores una experiencia segura y de calidad".

Compromiso conjunto

A través de una nota de prensa explican que el convenio contempla la integración del programa global "Learning for Life", que Diageo desarrolla desde 2009 para ofrecer formación técnica en hostelería y servicio de bebidas a jóvenes mayores de edad que no estudian ni trabajan.

Agregan que gracias a esta alianza, los egresados del programa accederán a oportunidades de pasantías en la amplia red de hoteles y empresas asociadas a Asonahores y los restaurantes miembros de Aderes, multiplicando sus posibilidades de inserción laboral.

Asimismo, se impartirán sesiones trimestrales para miembros de Asonahores y Aderes sobre comercio ilícito de bebidas alcohólicas, abordando modalidades de alcohol ilícito, riesgos asociados, marco legal y medidas de prevención para el sector.

En materia de servicio responsable, el acuerdo contempla sesiones presenciales y virtuales, con contenidos de coctelería, gestión de bares, desarrollo profesional y sostenibilidad. También se promoverá el intercambio de experiencias con expertos internacionales y se elaborará un estudio sobre el impacto económico de la industria nocturna en Santo Domingo.

Desde Aderes, se resaltó el valor de esta colaboración para fortalecer la excelencia gastronómica y generar nuevas oportunidades de desarrollo profesional en el país.

En este sentido, Giancarlo Bonarelli, presidente de Aderes, señaló: "este convenio nos permite seguir impulsando la excelencia en la gastronomía dominicana, fortaleciendo las competencias de nuestro personal y creando oportunidades de desarrollo para nuevos talentos.

La colaboración con Asonahores y Diageo amplía nuestro impacto y reafirma el papel de los restaurantes como actores clave en la experiencia turística del país".

Con este acuerdo, Asonahores, Aderes y Diageo consolidan una alianza estratégica que trasciende la capacitación y se convierte en un compromiso real con el desarrollo del talento, la competitividad y la proyección internacional del turismo y la gastronomía dominicana.

Una apuesta conjunta por un sector más profesional, responsable y sostenible, capaz de generar oportunidades y experiencias de clase mundial.