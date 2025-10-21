Arajet se posiciona como la tercera aerolínea con más pasajeros en el país

La aerolínea dominicana Arajet cerró el tercer trimestre de 2025 como la tercera línea aérea con mayor cantidad de pasajeros transportados en República Dominicana, de acuerdo con los datos oficiales de la Junta de Aviación Civil (JAC).

De acuerdo con una nota de prensa, entre julio y septiembre, la compañía movilizó 354,437 pasajeros, lo que representa el 7.3 % del total de viajeros que entraron o salieron del país durante ese período. Solo fue superada por las estadounidenses JetBlue y American Airlines, dejando detrás a competidoras de larga trayectoria como Delta, United y Copa Airlines.

Según el Sistema Dinámico de Visualización de la JAC, este fue el mejor desempeño trimestral de Arajet desde el inicio de sus operaciones en 2022. La aerolínea atribuyó el crecimiento a su expansión en el mercado estadounidense y a la incorporación de dos nuevos Boeing 737 MAX 8 a su flota.

Además, Arajet informó que transportó más de 60,000 pasajeros adicionales en vuelos de conexión internacional, lo que elevaría su volumen total a más de 400,000 pasajeros en el trimestre, equivalente a más del 9 % del tráfico total por los aeropuertos dominicanos.

Destinos más demandados

Según cifras de la JAC, los destinos más demandados por los usuarios de Arajet en lo que va de año han sido:

Medellín, Colombia con 95,000 pasajeros

Bogotá, Colombia con 92,000

Ciudad de México con 79,000

Buenos Aires, Argentina con 77,000

Lima, Perú con 64,000 pasajeros

Se aproxima una nueva ruta

La aerolínea anunció, además, que en octubre inaugurará una nueva ruta entre Punta Cana y Orlando, mientras que en noviembre sumará vuelos desde Santo Domingo a Boston y desde Punta Cana a Chicago. Para diciembre, proyecta reforzar su presencia en Argentina con vuelos directos desde Santo Domingo a Buenos Aires y desde Punta Cana a Córdoba.

