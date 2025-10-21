"Dajabón, corazón de la frontera": Feria ecoturística promueve los atractivos de la provincia

Corte de cinta para darle inicio formal a la feria "'Dajabón vívelo" por la vicepresidenta Raquel Peña, la diputada Daritza Zapata y funcionarios. ( LUDUIS TAPIA/DIARIO LIBRE )

Con una propuesta para exaltar la belleza de la provincia fronteriza, fue inaugurada la feria ecoturística "Dajabón Vívelo", un evento que durante este martes impulsa el desarrollo de dicha demarcación y la proyecta como un nuevo destino verde del Caribe.

Organizado por la diputada Daritza Zapata, la inauguración contó con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña, ministros, autoridades nacionales y representantes comunitarios.

"Montañas y ríos que dan vida", así definió a Dajabón la viceministra de Destinos del Ministerio de Turismo, Patricia Mejía, diciendo que es su segunda provincia favorita, resaltando los nuevos productos ecoturísticos que se desarrollan en la zona y la visión de convertir la provincia en un ejemplo de turismo responsable y conservación ambiental.

La feria promueve los avances de la primera etapa de formación de los líderes ecoturísticos, que formalmente quedaron graduados en un acto en esta feria; una iniciativa que capacitó a 128 comunitarios con talleres intensivos en enfoque ambiental y económico, orientados a fortalecer las rutas ecológicas y la oferta de turismo rural.

Nuevas rutas y experiencias sostenibles

Entre las principales atracciones del evento se presentaron las "Rutas Verdes de Dajabón", un circuito de senderos naturales, recorridos culturales y experiencias guiadas que conectan el turismo local con la provincia.

Además, se puso en circulación la primera guía turística de la provincia, titulada "Desde Dajabón, inicia tu ruta", un documento que muestra los principales atractivos de la región, desde su biodiversidad, cultura y gastronomía.

La diputada Daritza Zapata en sus palabras de apertura. (LUDUIS TAPIA/DIARIO LIBRE)

La diputada Daritza Zapata destacó que esta iniciativa es "una plataforma para el orgullo territorial y una hoja de ruta hacia un modelo de desarrollo inclusivo, verde y justo".

"Dajabón no es solo frontera, es cultura, naturaleza y oportunidad. Cada visitante es una posibilidad de crecimiento para nuestras comunidades", afirmó la diputada.

El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, resaltó durante sus palabras de apertura el lema "Un país más verde, más justo y más reciente", destacando proyectos como los rellenos sanitarios comunitarios y la promoción del reciclaje como parte de un modelo ambiental integral.

Por su parte, la vicepresidenta Raquel Peña aseguró que el Gobierno seguirá impulsando políticas públicas que fortalezcan la frontera norte como polo de inversión sostenible y desarrollo humano.

"Crean en Dajabón, en su gente, en su biodiversidad y en su capacidad de transformar historia", concluyó Zapata durante su discurso.