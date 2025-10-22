Comienza la construcción del primer hotel en Punta Bergantín: el Meliá Bergantín Beach

Funcionarios y ejecutivos hoteleros dieron este martes el primer palazo con el que simbolizaron el inicio de la construcción del Meliá Bergantín Beach, el primer hotel del proyecto turístico Punta Bergantín.

El complejo hotelero, resultado de la asociación entre las familias Rainieri y Brugal con la cadena española Meliá Hotels International, representa una inversión de más de 100 millones de dólares, destinados a la construcción de 500 habitaciones que invitarán al lujo y al contacto con la naturaleza.

"Hoy es un día muy importante para Puerto Plata; un día en que iniciamos una obra que va a constituir el verdadero relanzamiento de Puerto Plata", enfatizó el presidente Luis Abinader al encabezar el evento, quien consideró que las inversiones hoteleras fortalecerán la economía de la provincia, aupada por el crecimiento inmobiliario y el auge del turismo de cruceros.

Un proyecto de gran impacto

El director ejecutivo de Punta Bergantín, Andrés Marranzini, aseguró que este complejo esperaría la llegada de hasta 30,000 turistas en su primera etapa, lo que devolverá a la costa norte "el esplendor de otra época".

En términos económicos, se estima que la entrada en operaciones del hotel se traducirá en unos 500 millones de pesos en nómina, sin contar la demanda directa de bienes, servicios y talento local.

"No estamos levantando un destino: estamos creando comunidad, un lugar dónde vivir, disfrutar y descubrirse siendo parte del Cibao", aseveró.

En esto coincidió el CEO de Grupo Puntacana, Frank Elías Rainieri, quien destacó que, más que un complejo de hoteles frente al mar, Punta Bergantín representa "un espacio de encuentro entre la naturaleza, la cultura y la innovación" bajo una nueva modalidad de turismo: el de lujo.

El regreso a Puerto Plata de los Rainieri

El evento también marcó el inicio de una nueva etapa para la familia Rainieri justo en la ciudad donde comienzan a escribir su historia en la República Dominicana.

Aunque se les vincula estrechamente con su trayectoria de desarrollo turístico y posicionamiento internacional de Punta Cana como marca país, sus orígenes están inscritos en Puerto Plata.

Esta ciudad, cuna del turismo, fue la primera casa de Isidoro Rainieri y Blanca Francheschini, una pareja de hoteleros italianos que se asentó allí en 1898, mismo año en el que abrieron las puertas del Hotel Europa. Más adelante, las del Hotel del Comercio (1908), antes de trasladarse hacia Santiago, donde luego aperturaron el Hotel Rainieri (también en 1908).

"Ciento veintiocho años más tarde, volvemos donde todo comenzó", expresó ayer Frank Elías Rainieri, CEO del Grupo Puntacana, en el acto de inicio de obras del proyecto en el municipio de Villa Montellano.

"Para quienes hemos dedicado nuestras vidas al desarrollo turístico del país, regresar a esta tierra es un acto de gratitud y esperanza", resaltó.

Descendiente de cuarta generación, Frank Elías Rainieri aseguró que el Meliá Bergantín Beach es el resultado de una visión compartida entre el sector público y el sector privado, que busca hacer un turismo "más sostenible, más diversificado y más humano".

Como compañía aliada a estas inversiones, Meliá Hotels International espera que este complejo –pionero dentro del proyecto turístico y el primero de su clase en Puerto Plata– incentive a que más inversionistas instauran su confianza en un destino que merece ser posicionado.

"Ser el primero supone un reto muy importante, pero (...) estoy convencido de que este proyecto tiene todos los alicientes para ser orden de referencia y convertir a Punta Bergantín en un destino de gran calidad", manifestó.

Lo que ha hecho el Gobierno por Puerto Plata El ministro de Turismo, David Collado, indicó que el Gobierno ha puesto especial atención en el desarrollo turístico de la provincia, con la inversión de 1,800 millones de pesos en calles, aceras, contenes e infraestructuras turísticas. De este total, se destinaron 600 millones de pesos para el rescate de la playa de Sosúa, cuya culminación de obras será en diciembre. Asimismo, resaltó que el Gobierno ha puesto especial atención en el desarrollo turístico de Puerto Plata, asegurando más de 454,000 nuevos asientos con acuerdos con aerolíneas como American Airlines y Air Transat, mientras que para enero del año que viene se espera la salida de tres vuelos semanales de Copa Airlines hacia Puerto Plata y Santiago, con el objetivo de asegurar la llegada de más turistas al destino. "Estamos haciendo todos los esfuerzos para conectar a Puerto Plata", resaltó.

El centro para las inversiones turísticas

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, indicó que el asentamiento de marcas de renombre como Meliá Hotels International y Westin Hotels & Resorts representan más de 220 millones de dólares en inversión, que se verán traducidas en la construcción de cerca de 1,000 habitaciones hoteleras.

Esta serían apenas una parte de las 4,000 habitaciones hoteleras que se proyectan dentro de Punta Bergantín en etapas más avanzadas, que también contará con campos de golf de 27 hoyos, clubes de playa, centros comerciales y zonas recreativas, todo enmarcado dentro de un diseño "moderno, sostenible y respetuoso del entorno natural".

El proyecto turístico ya cuenta con 89 miembros fundadores, de los cuales, 50 inversionistas generaron más de 4,000 millones de pesos en ventas cerradas durante las primeras 48 horas del lanzamiento de Punta Bergantín en Santiago, destacó Marranzini.

"El nuevo norte es más que un concepto: es la certeza de que la República Dominicana tiene en Puerto Plata su próxima gran historia de éxito", concluyó.