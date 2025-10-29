×
Miguel Calzada León
Miguel Calzada León

Miguel Calzada León participará como panelista en la Expo Cumbre 2025

Calzada León ha promovido por décadas la oferta turística de la República Dominicana

    Expandir imagen
    Miguel Calzada León participará como panelista en la Expo Cumbre 2025
    El empresario y comunicador turístico Miguel Calzada León durante una entrevista para Diario Libre. (ARCHIVO)

    El empresario y comunicador turístico Miguel Calzada León formará parte del grupo de panelistas de la Expo Cumbre 2025 – Factor de Éxito, que se celebrará los días 30 y 31 de octubre en Sanctuary, Cap Cana.

    Calzada León es fundador del canal Caribbean Traveling Network (CTN) y de la revista Puro Turismo, medios a través de los cuales ha promovido por décadas la oferta turística de República Dominicana.

    "Considerado uno de los principales impulsores del turismo nacional, ha contribuido a la difusión del turismo interno y sostenible mediante programas como Hablemos de Turismo", destacó una nota de prensa.

    También ha sido organizador de ferias como Vacaciones CTN Expo Feria, orientadas a dinamizar la industria local.

    La Expo Cumbre 2025 reunirá a líderes empresariales, comunicadores y representantes de distintos sectores para debatir sobre innovación, liderazgo y gestión empresarial en República Dominicana y el Caribe.

    Expandir imagen
    [object HTMLTextAreaElement]
    El afiche que anuncia la participación de Miguel Calzada León durante el evento de turismo. (FUENTE EXTERNA)
