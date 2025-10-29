Miguel Calzada León participará como panelista en la Expo Cumbre 2025

El empresario y comunicador turístico Miguel Calzada León durante una entrevista para Diario Libre. ( ARCHIVO )

El empresario y comunicador turístico Miguel Calzada León formará parte del grupo de panelistas de la Expo Cumbre 2025 – Factor de Éxito, que se celebrará los días 30 y 31 de octubre en Sanctuary, Cap Cana.

Calzada León es fundador del canal Caribbean Traveling Network (CTN) y de la revista Puro Turismo, medios a través de los cuales ha promovido por décadas la oferta turística de República Dominicana.

"Considerado uno de los principales impulsores del turismo nacional, ha contribuido a la difusión del turismo interno y sostenible mediante programas como Hablemos de Turismo", destacó una nota de prensa.

Vacaciones CTN Expo Feria

También ha sido organizador de ferias como Vacaciones CTN Expo Feria, orientadas a dinamizar la industria local.

La Expo Cumbre 2025 reunirá a líderes empresariales, comunicadores y representantes de distintos sectores para debatir sobre innovación, liderazgo y gestión empresarial en República Dominicana y el Caribe.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/29/whatsapp-image-2025-10-29-at-173248-676a56ae.jpeg El afiche que anuncia la participación de Miguel Calzada León durante el evento de turismo. (FUENTE EXTERNA)