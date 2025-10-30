Presidente Abinader reconoce que se necesita una carretera entre Miches y El Seibo

El presidente Luis Abinader habla durante la inauguración del hotel Zemí en Miches el miércoles 29 de octubre del 2025. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Ante la actividad turística que emerge en Miches, el presidente Luis Abinader reconoció que el Gobierno necesita construir una carretera especial que conecte a esta demarcación con el municipio cabecera de la provincia, El Seibo.

Durante la inauguración del hotel de lujo Zemí Miches All-Inclusive Resort, Abinader expresó este miércoles que esta infraestructura vial será de suma importancia para facilitar y acortar el trayecto de visitantes y empleados hacia los nuevos hoteles que se están construyendo.

El mandatario indicó que la construcción de esta obra "tomará años", por lo que se deberá evaluar mejorar el estado de la carretera actual que conecta ambos municipios a través de la cordillera del este, una vía que se caracteriza por ser estrecha y tener muchas curvas que dificultan el flujo vehicular.

"Tenemos que mejorar significativamente la carretera actual", enfatizó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/e030421b-f88e-48b6-a76a-4436153df726-4e38727c.jpg Instalaciones del hotel de lujo Zemí en Miches. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Una obra fundamental para el turismo

Como inversionista del Zemí Miches, el empresario Frank Elías Rainieri, CEO de Grupo Puntacana, aseguró que la carretera Seibo-Miches será fundamental para el desarrollo "completo y sostenible" de la provincia El Seibo.

"No solo facilitará el acceso de nuestros colaboradores, sino que se convertirá en una ruta de acceso para miles de turistas que podrán disfrutar de las bondades, tradición y hospitalidad de nuestra gente", aseguró.

Para Rainieri, la carretera pudiera hacer que el trayecto hacia Miches desde El Seibo se realice en 30 minutos, tramo que por la carretera principal toma alrededor de una hora.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/f6815803-40d8-4ed5-98c6-b41a359d7477-68bd462f.jpg Frank Elías Rainieri, CEO de Grupo Punta Cana. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Capacitaciones

El mandatario también enfatizó que, además de la infraestructura, se está trabajando en generar las capacidades que necesita la industria turística de la provincia a través de la educación.

En ese sentido, adelantó que el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep) y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) trabajan en la firma de un acuerdo para realizar capacitaciones en el hotel Villa Suiza, que se convertirá en una escuela de Turismo y gastronomía en Sabana de la Mar.

Al ser consultada, la vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, Aguie Lendor, explicó que un destino emergente como Miches requiere "de todo" para poder operar.

"Necesitamos el plomero, el electricista, el que abre la puerta, el chofer... Es toda la cadena. Se está trabajando con alto lujo en cocina y servicio al cliente", sostuvo.

Plaza de Los Toros

Abinader también enfatizó que el Gobierno está terminando la construcción de una nueva Plaza de Los Toros en El Seibo, que busca preservar y fortalecer la tauromaquia, una tradición seibana "única" en el país, y que podría convertirse en un atractivo para los turistas que lo visiten.

"Yo veo un presente y un futuro a corto, mediano y a largo plazo, muy positivo", aseveró el mandatario.