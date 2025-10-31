David Collado afirma que reconstrucción del malecón de Samaná superó prueba de las lluvias

El ministro de Turismo, David Collado, durante un recorrido por el malecón de Samaná para supervisar las obras realizadas en la zona. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Turismo, David Collado, afirmó que la reconstrucción del malecón de la provincia Samaná "pasó la prueba" al no registrarse inundaciones durante los intensos aguaceros de los últimos días.

Durante un recorrido por la provincia, Collado sostuvo encuentros con empresarios hoteleros, líderes provinciales y municipales, quienes destacaron que, a diferencia de años anteriores, el malecón de Santa Bárbara, reconstruido por el Ministerio de Turismo (Mitur), no sufrió anegaciones, un problema que por años afectó a los residentes de la zona.

De acuerdo con una nota de prensa, Collado también supervisó los trabajos de reconstrucción del parque Duarte, ubicado en el centro del municipio cabecera, obra que, según indicó, será entregada en un plazo no mayor de 60 días.

Inversión en la provincia

Collado resaltó que el Mitur ha invertido más de RD$1,700 millones en distintas obras para fortalecer la oferta turística de la provincia, entre ellas la mejora de calles y accesos en Las Terrenas y Arroyo Barril, así como el saneamiento de ríos y cañadas.

"Todas esas intervenciones buscan fortalecer el desarrollo turístico de la provincia y beneficiar a las comunidades locales, mejorando la calidad de vida de sus residentes", afirmó el ministro.

Agregó que, además de la inversión actual, se destinarán otros RD$500 millones para continuar impulsando el desarrollo turístico de Samaná.

Según el comunicado, entre los nuevos proyectos el ministro mencionó el asfaltado del distrito municipal Arroyo Barril y la carretera El Limón, el remozamiento del pueblo de los pescadores en el municipio Las Terrenas, así como los accesos a Cosón y la playa de Las Galeras.