Anuncian la construcción de dos nuevos hoteles Super 8 en Cabrera y Río San Juan

La oferta turística y la expansión del sector hotelero de la Región Norte (Cibao) proyecta un fortalecimiento para el año que se avecina. Recientemente, se anunció que en las localidades de Cabrera y Río San Juan serán construidos dos nuevos hoteles de la cadena Super 8.

En enero del 2026, comenzarán los trabajos en Río San Juan, mientras que en Cabrera se llevarán a cabo en marzo del mismo año.

La información la dieron a conocer los representantes del Grupo De Valle y Proconstur, firmas aliadas en la creación de ambos proyectos, que forman parte de una estrategia de expansión en la costa norte, una de las zonas de mayor crecimiento turístico del país.

El desarrollo de ambos hoteles está siendo liderado por Henry Veloz, CEO de Proconstur, empresa responsable de la ejecución técnica y constructiva. Mientras tanto, Edward De Valle, presidente de Grupo De Valle, encabeza la estructuración financiera y las estrategias de franquicia que respaldan estos proyectos.

En diciembre del 2022, el presidente de la República, Luis Abinader, participó en la inauguración del hotel Super 8 Manzanillo by Wyndham, ubicado en el municipio de Pepillo Salcedo de esta provincia.

En ese entonces se anunció que este proyecto forma parte de un total de 18 hoteles que está cadena construirá en diferentes provincias.

Diseño moderno con sello dominicano

El Super 8 Cabrera estará a cargo del arquitecto dominicano Jean Romero, oriundo de San Francisco de Macorís, quien ha diseñado una estructura de cuatro niveles con más de 70 habitaciones y una plaza comercial de dos pisos. El hotel contará con:

Lobby

Restaurante tipo buffet

Gimnasio

Tres salones de conferencias

Jardines

Piscinas para adultos y niños

Estacionamiento para 58 vehículos

Impulso al turismo y a la inversión

Con la incorporación de los hoteles Super 8 Cabrera y Super 8 Río San Juan, el portafolio total de Grupo De Valle, entre propiedades propias, en alianza y bajo gestión, alcanza un valor estimado de 300 millones de dólares, con más de 600 habitaciones en desarrollo u operación en todo el país.