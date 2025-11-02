El Grupo Puntacana celebra 56 años de liderazgo, expansión e innovación sostenible

Detrás, los hermanos Paola, Frank Elías y Francesca Rainieri; al frente, los esposos Haydée y Frank Rainieri. ( FUENTE EXTERNA )

El Grupo Puntacana celebró su 56.º aniversario destacando más de cinco décadas de aportes al turismo, la sostenibilidad y el desarrollo económico y social de la República Dominicana.

La organización reafirmó su papel como pionera del turismo sostenible, con iniciativas que promueven el crecimiento responsable y la transformación del destino Punta Cana en un referente global.

Bajo el liderazgo de Frank Elías Rainieri, presidente y CEO; Paola Rainieri, Chief Marketing Officer (CMO); y Francesca Rainieri, Chief Financial Officer (CFO), la empresa continúa fortaleciendo su modelo empresarial enfocado en la innovación, la expansión y la transformación digital.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/02/mg9390-9f42ade3.jpg Estudiantes del Politécnico Ann & Ted Kheel. (FUENTE EXTERNA)

Aportes sociales, culturales y educativos

Durante este año, el grupo consolidó importantes iniciativas comunitarias y educativas. Entre ellas, la celebración del 16.º aniversario del Carnaval de Punta Cana, evento cultural que atrae a miles de visitantes nacionales e internacionales; y los 20 años del Politécnico Ann & Ted Kheel, institución que ha graduado a más de 1,390 jóvenes desde su fundación.

Asimismo, el Centro de Tenis Oscar de la Renta amplió sus instalaciones con nuevas canchas de pádel, un gimnasio renovado y una alianza con LUX Tennis. Además, avanza la primera fase del Centro Cultural Rainieri, espacio destinado a promover la cultura dominicana en la región Este.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/02/mg0884-7754430b.jpg Recepción del visitante 11 millones en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. (FUENTE EXTERNA)

Crecimiento turístico y expansión aeroportuaria

En el 2024, el Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ) alcanzó un nuevo récord al recibir a su visitante número 11 millones, consolidándose como el principal aeropuerto turístico del Caribe.

Entre las mejoras realizadas durante el año destacan la apertura de un nuevo salón VIP en la Terminal A, la expansión del área de check-in en la Terminal B, la habilitación de un salón Fast Track, la construcción de un nuevo hangar VIP y la renovación del área de parqueos y sistemas de seguridad.

Compromiso sostenible y programas comunitarios

Fiel a su enfoque ambiental y social, el Grupo Puntacana continúa avanzando en proyectos de sostenibilidad e impacto comunitario. Este año inició la construcción del Centro de Innovación Marina (CIM 2.0), destinado a la restauración coralina y conservación de ecosistemas marinos.

Además, implementó el sistema automatizado Earth Flow, que procesa residuos orgánicos provenientes de más de 2,000 residencias, hoteles y restaurantes.

En el ámbito social, más de 16,000 niños fueron beneficiados en el Centro de la Diversidad Infantil Puntacana (CEDI); el Centro Pediátrico Oscar de la Renta ofreció más de 25,000 consultas; y el Centro de Lucha Contra la Ceguera Dr. Zato atendió a más de 5,000 pacientes, incluyendo 1,500 estudiantes.

Expansión y alianzas estratégicas

Como parte de su visión de crecimiento, el grupo participa activamente en el desarrollo de nuevos destinos turísticos y alianzas internacionales. Entre ellos, su liderazgo en el Consorcio Cabo Rojo, responsable del desarrollo del nuevo destino turístico de Pedernales.

También inauguró el W Punta Cana Adult All-Inclusive, junto a Marriott International y Mac Hotels, con una inversión de 160 millones de dólares. Además, avanza la construcción del Meliá Bergantín Beach en Puerto Plata, en alianza con Meliá Hotels International, un hotel cinco estrellas con 400 habitaciones.