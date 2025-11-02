República Dominicana recibirá diez nuevos cruceros en su itinerario

Un crucero de Aida. Apordom precisó que el calendario de llegadas puede experimentar variaciones. ( FUENTE EXTERNA )

Diez nuevas embarcaciones arribarán al país por primera vez a través de las distintas terminales portuarias, informó hoy la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom) .

Las embarcaciones que visitarán el territorio nacional por primera vez son:

Aida SOL (Aida Cruises), Cel Xcel (Celebrity Cruises), Brilliant Lady (Virgin Voyages), Brilliant OTS (MSC Cruises), Rhapsody (Royal Caribbean), Carnival Legend (Carnival Cruise Line), Majestic Princess y Coral Princess (Princess Cruises), así como NCL Getaway y NCL Joy (Norwegian Cruise Line).

El director ejecutivo de la Apordom, Jean Luis Rodríguez, destacó que la llegada de estos nuevos cruceros refleja la confianza de las principales líneas internacionales en República Dominicana como destino turístico seguro, atractivo y competitivo dentro del mercado del Caribe.

"El arribo de nuevos barcos demuestra la fortaleza del sector portuario dominicano y su creciente posicionamiento como referente regional. Cada crucero que llega significa más visitantes, más movimiento económico y más oportunidades para las comunidades costeras", afirmó Rodríguez.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/02/whatsapp-image-2025-11-02-at-12843-pm-45bdf2ef.jpeg Los nuevos cruceros que arribarán al país combinan lujo, tecnología y sostenibilidad. (FUENTE EXTERNA)

Crecimiento sostenido del flujo turístico marítimo

De acuerdo con el reporte correspondiente a noviembre, la Autoridad Portuaria proyecta la llegada de 67 buques de crucero, la segunda mayor cifra del año.

Entre las terminales receptoras, Taino Bay (Puerto Plata) lidera con 40 arribos, seguida de Amber Cove (23) y Cabo Rojo (4).

El movimiento de cruceristas continúa siendo uno de los pilares del crecimiento del turismo dominicano, generando divisas, empleos directos e indirectos, y fortaleciendo las economías locales a través del comercio, transporte y servicios turísticos.

Apordom precisó que el calendario de llegadas puede experimentar variaciones debido a condiciones climáticas o ajustes de itinerarios por parte de las líneas navieras, tal como es habitual en la industria de cruceros.

Características destacadas de las nuevas embarcaciones

Los nuevos cruceros que arribarán al país combinan lujo, tecnología y sostenibilidad, cada uno con características que refuerzan el atractivo de la oferta portuaria nacional:

Aida SOL : 253.3 metros de eslora y velocidad de 21.8 nudos.

: 253.3 metros de eslora y velocidad de 21.8 nudos. Cel Xcel : capacidad para 3,260 pasajeros y 1,400 tripulantes.

: capacidad para 3,260 pasajeros y 1,400 tripulantes. Brilliant Lady : 278 metros de eslora, con capacidad para 2,762 pasajeros y 1,150 tripulantes.

: 278 metros de eslora, con capacidad para 2,762 pasajeros y 1,150 tripulantes. Brilliant OTS : capacidad para 2,152 pasajeros y navegación de 25 nudos.

: capacidad para 2,152 pasajeros y navegación de 25 nudos. Majestic Princess : 330 metros de eslora, con capacidad para 3,560 pasajeros y 1,346 tripulantes.

: 330 metros de eslora, con capacidad para 3,560 pasajeros y 1,346 tripulantes. Coral Princess : 294 metros de eslora, capacidad para 2,000 pasajeros y velocidad de 21.5 nudos.

: 294 metros de eslora, capacidad para 2,000 pasajeros y velocidad de 21.5 nudos. Rhapsody : 279 metros de eslora, velocidad de 23 nudos y capacidad para 2,040 pasajeros.

: 279 metros de eslora, velocidad de 23 nudos y capacidad para 2,040 pasajeros. NCL Getaway : 326 metros de eslora, 3,963 pasajeros y velocidad de 22.5 nudos.

: 326 metros de eslora, 3,963 pasajeros y velocidad de 22.5 nudos. Carnival Legend : 293 metros de eslora, capacidad para 2,124 pasajeros y 930 tripulantes.

: 293 metros de eslora, capacidad para 2,124 pasajeros y 930 tripulantes. NCL Joy: 333 metros de eslora, con 3,776 pasajeros y 1,821 tripulantes.

