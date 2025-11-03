Hoteleros destacan el liderazgo de David Collado al frente del Ministerio de Turismo

El ministro de Turismo, David Collado, al ser reconocido como Ministro de las Américas por ONU Turismo. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Los directores ejecutivos de cuatro de los principales grupos hoteleros a nivel internacional desatacaron este lunes el liderazgo del ministro de Turismo, David Collado, en el sector turístico mundial y su labor desarrollada al frente de esa cartera.

Los CEO de los grupos Meliá, Iberostar, Piñero y Four Season Hotels & Resorts coincidieron en reconocer el trabajo desarrollado por el ministro Collado a nivel nacional e internacional.

Valoraciones

Alejandro Reynal, CEO mundial de Four Season Hotels & Resorts, con más de 24,000 habitaciones en 44 países, definió a Collado como un “gran líder”, tras calificar de "increíbles" los logros alcanzados en su gestión.

El empresario citó logros tangibles del funcionario, como la “recuperación del turismo post pandemia, la inversión extranjera en el sector turismo, la inversión en infraestructura, los nuevos destinos que se han desarrollado y el foco en la sostenibilidad".

Gabriel Escarrer, presidente y CEO del Grupo Meliá International, con más de 94,000 habitaciones en 40 países, calificó de “impresionantes” los avances alcanzados en el sector turismo durante los cinco años de gestión de Collado.

Aseguró que, gracias a esa eficiente labor, "República Dominicana sigue batiendo récords en llegada de turistas y más importante récord en gastos turísticos, año tras años".

Sabina Fluxá, vicepresidente y CEO del Grupo Iberostar, con más de 31,500 habitaciones en 14 países, dijo que ha sido testigo de una gestión verdaderamente eficiente, como la desarrollada por Collado al frente del Ministerio de Turismo de la República Dominicana.

Entiende que el reconocimiento que le otorgó ONU Turismo a Collado "refleja una visión estratégica clara, una gestión muy eficiente, un liderazgo comprometido con el desarrollo sostenible, la innovación y la excelencia del turismo de República Dominicana".

En tanto, Encarna Piñero, CEO del Grupo Piñero, con más de 13,000 habitaciones en España, México, Jamaica y República Dominicana, también reconoció el trabajo que ha realizado Collado para convertir a su país en un referente del turismo mundial.

El hecho de que la Organización Mundial del Turismo, ahora ONU Turismo, reconozca a Collado como ministro de Las Américas es “poner en valor su esfuerzo de los últimos cinco años”, consideró la CEO del Grupo Piñero.

Ministro de las Américas Esas valoraciones de los empresarios hoteleros fueron externadas por separado al conocer la decisión de ONU Turismo de declarar a David Collado como ministro de Las Américas, una distinción que otorga por primera vez la organización que rige el turismo a nivel mundial.