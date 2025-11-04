Club Med celebra 75 años con la renovación de su resort en Punta Cana

Estas mejoras se enmarcan en el programa Happy to Care, mediante el cual Club Med promueve prácticas sostenibles de construcción, eficiencia energética. ( FUENTE EXTERNA )

Club Med, pionero mundial del concepto "Todo Incluido", celebró su 75 aniversario reafirmando su liderazgo en la industria turística con la renovación de su resort en Punta Cana y el anuncio de una nueva etapa de expansión global.

Fundada en 1950 en Francia, la marca transformó el turismo al combinar hospitalidad, deporte, gastronomía, naturaleza y bienestar en una misma experiencia. Hoy cuenta con cerca de 70 resorts en cinco continentes y mantiene su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en el servicio.

"Para nosotros, la República Dominicana no es solo un destino, es parte de nuestra identidad. Estas renovaciones reflejan nuestra profunda conexión con este país y nuestro compromiso con una mejora continua.La República Dominicana seguirá siendo clave en el futuro de la marca", expresó Stéphane Maquaire, presidente y CEO de Club Med.

Nuevo diseño

El proyecto de renovación, diseñado por la firma internacional GG&Grace, incluye la transformación de las habitaciones Deluxe Costa del Coco con materiales naturales; la creación del Buena Vista Lounge, un espacio que combina lobby y sala de estar con vistas panorámicas al mar; y el nuevo concepto gastronómico El Mundo Food Club, con cinco experiencias culinarias que abarcan cocina francesa, asiática, latinoamericana, mediterránea, del Medio Oriente y barbacoa.

El resort también estrena el Joia Bar, ubicado junto a la piscina principal con vista al mar, y un Coffee Shop de ambiente tropical con productos locales.

Estas mejoras se enmarcan en el programa Happy to Care, mediante el cual Club Med promueve prácticas sostenibles de construcción, eficiencia energética y apoyo a productores dominicanos, quienes suplen semanalmente alimentos frescos para su oferta gastronómica.

"Punta Cana es un destino clave para Club Med, no solo por su belleza natural y hospitalidad, sino porque aquí nació una de las experiencias del Todo Incluido más admiradas del Caribe. Reafirmamos nuestra confianza en la República Dominicana como un destino líder del turismo internacional", destacó Carolyne Doyon, presidenta y CEO de Club Med para Norteamérica y el Caribe.

Además de las renovaciones en Punta Cana, la marca anunció nuevos proyectos en Sudáfrica, Malasia, Canadá e Italia, reforzando su posición como referente global del turismo Todo Incluido.

La ceremonia oficial de reinauguración contó con la presencia de Stéphane Maquaire y Carolyne Doyon, junto a autoridades locales, empresarios, socios estratégicos y medios de comunicación, quienes participaron en la celebración de este nuevo capítulo de Club Med Punta Cana.