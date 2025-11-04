El ministro de Turismo busca que haya más vuelos desde Europa hacia la RD

El ministro de Turismo, David Collado, realiza el corte de cinta en el estand dominicano en la feria turística de Londres, Inglaterra. A su derecha la embajadora dominicana, Rosa Hernández de Grullón, Martín de Oliva y Aguie Lendor. A la izquierda de Collado Luis Emilio Rodríguez, Deyanira Papaterra y Andrés Marranzini. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana inició su agenda de trabajo en la feria turística World Travel Market (WTM) de Londres, donde el ministro de Turismo, David Collado, resaltó que el objetivo central de su participación es ampliar la conectividad aérea con Europa, origen del 22 % de los visitantes que recibe el país cada año.

Durante la inauguración del pabellón dominicano en la WTM, Collado señaló que fortalecer los vínculos aéreos con el continente europeo constituye la mejor estrategia para asegurar que más viajeros de larga distancia continúen eligiendo a la República Dominicana como su destino favorito.

"Europa representa el 22 % de los turistas que llegan al país, y dentro de ese grupo, el mercado británico es el más dinámico", indicó el ministro.

La delegación dominicana que participa en la feria —que se extenderá hasta el jueves— está integrada por más de 25 copatrocinadores, junto a las principales entidades bancarias y representantes del sector turístico nacional.

Tras el corte de cinta, también intervino la embajadora dominicana en el Reino Unido, Rosa Hernández de Grullón, quien destacó el crecimiento y la diversificación del turismo dominicano y reafirmó su compromiso de seguir promoviendo el país en el mercado inglés.

Edición 45 de la principal feria del Reino Unido

La WTM, considerada una de las ferias turísticas más importantes del mundo y la principal del Reino Unido, celebra este año su edición número 45 con la participación de más de 4,000 expositores de 182 países.

En la víspera de su apertura, Collado encabezó un roadshow que reunió a cientos de turoperadores, aerolíneas y agencias de viajes británicas, a quienes presentó la oferta turística y los atractivos naturales del país caribeño.