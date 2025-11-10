Abinader atribuye el éxito del turismo a la conectividad aérea

El presidente Luis Abinader celebró su tradicional LA Semanal con la Prensa en Punta Cana. ( FUENTE EXTERNA )

Durante el encuentro LA Semanal con la Prensa, celebrado ayer aquí, el presidente Luis Abinader atribuyó el éxito del turismo dominicano a "las buenas políticas" en conectividad aérea que calificó como "un factor decisivo" para la promoción internacional del país.

"Puedes hacer la mayor promoción del turismo en el mundo, pero si no va acompañada de la promoción de la conectividad aérea, no se podrá sostener el crecimiento", resaltó.

Mientras proyectaba cifras récords de rutas aéreas que beneficiarán al país, el mandatario dijo que en los últimos cinco años se ha impulsado una estrategia de liberalización que permite atraer nuevas aerolíneas, abrir más destinos y fortalecer la posición de la República Dominicana como centro aéreo regional.

Según las proyecciones, Abinader explicó que se espera que el tráfico de pasajeros alcance los 25.8 millones para el año 2030.

Para consolidar esa cifra, el mandatario informó que, actualmente, en Punta Cana se encuentran más de 600 delegados y negociadores de alrededor de 90 países que participan en la Conferencia Mundial de Negociación de Acuerdos de Servicios Aéreos (ICAN 2025), de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que concluye este viernes 14 de noviembre.

Según dijo, allí se están concretando acuerdos bilaterales y memorandos que amplían la red de rutas internacionales para lograr una mejor conectividad aérea y, por tanto, "seguir consolidando el éxito del turismo aquí".

El mandatario destacó que, al cierre de 2024, el país recibió más de 11 millones de visitantes, una cifra que equivale al 103.7 % de la población dominicana.

De acuerdo con los datos que expuso, RD lidera el crecimiento de la conectividad internacional en América Latina y el Caribe, con un aumento del 49 % desde 2019, superando a casi todas las naciones de la región, a excepción de México.

Abinader también abordó el desarrollo del nuevo foco turístico en Pedernales, y reiteró que el objetivo del Gobierno es promover un turismo limpio y ayudar al progreso de esa zona.

Nuevos acuerdos

En el marco de esta política de apertura aérea, el presidente dijo que la República Dominicana firmará nuevos acuerdos aéreos con Paraguay, El Salvador y Grecia, y memorandos de entendimiento con Corea, Malasia, Hong Kong, Dinamarca, Noruega y Suecia.

Estos convenios, conocidos como Acuerdos de Servicios Aéreos (ASA), son tratados bilaterales que establecen las bases legales para operaciones internacionales entre países que permitan el tráfico de pasajeros y de carga.

Presidencia de CLAC

Abinader informó que RD asumió la presidencia de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC) por los próximos dos años, una posición que, según explicó, la coloca al frente de la coordinación de políticas aéreas regionales entre los países miembros.

La inversión en aeropuertos Abinader explicó que el fortalecimiento del sector aéreo también está respaldado por una inversión privada estimada en 700 millones de dólares que se ejecutará entre 2025 y 2026 en los diferentes aeropuertos del país. Los aeropuertos beneficiados serán el de Punta Cana, el del Cibao y el Internacional de Las Américas. Las obras en los aeropuertos, según aseguró, incluyen mejorías en la infraestructura y ampliación de terminales para atender "la creciente demanda de pasajeros y operaciones internacionales".