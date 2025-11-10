Principales aeropuertos dominicanos recibirán inversiones de US$700 millones entre 2025 y 2026

El presidente Luis Abinader anunció el lunes una inversión histórica de 700 millones de dólares que se ejecutará entre 2025 y 2026 en los principales aeropuertos del país, como parte del fortalecimiento del sector aéreo y la respuesta a la creciente demanda internacional.

Los aeropuertos que recibirán estas mejoras son el Internacional de Punta Cana, el Internacional del Cibao y el Internacional de Las Américas (AILA). Las primeras dos son inversiones privadas, mientras las del AILA devienen del alza en las tasas aeroportuarias como parte del acuerdo entre Aerodom y el Estado dominicano.

Las obras contemplan ampliación de terminales y mejoras en infraestructura, con el objetivo de optimizar la experiencia de los pasajeros y aumentar la capacidad operativa.

"Estas inversiones permitirán atender la creciente demanda de pasajeros y operaciones internacionales, consolidando a República Dominicana como un destino aéreo estratégico en el Caribe", expresó Abinader.

Avance en conectividad

La inversión se suma a los avances logrados en conectividad aérea en los últimos años. Entre 2020 y octubre de 2025, se han autorizado 1,310 rutas aéreas, y actualmente operan 305 aerolíneas activas, incluyendo operadores nacionales, internacionales y chárter.

Además, el país ha suscrito 57 instrumentos bilaterales entre 2019 y 2024, incluyendo 30 acuerdos de servicios aéreos y 17 memorandos de entendimiento, lo que ha facilitado la expansión de rutas y la liberalización del espacio aéreo.

Estas acciones han posicionado a República Dominicana como líder regional en conectividad, con un crecimiento del 49 % desde 2019, según el Foro Económico Mundial 2024. Se proyecta que para diciembre de 2025 se ofertarán 24.7 millones de asientos, y para 2030 se espera alcanzar los 25.86 millones de pasajeros entrantes y salientes.

24.7 millones de asientos estarán disponibles como oferta para los visitantes a la República Dominicana.