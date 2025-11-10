Principales aeropuertos dominicanos recibirán inversiones de US$700 millones entre 2025 y 2026
El presidente Luis Abinader habló sobre el aumento de la capacidad operativa
El presidente Luis Abinader anunció el lunes una inversión histórica de 700 millones de dólares que se ejecutará entre 2025 y 2026 en los principales aeropuertos del país, como parte del fortalecimiento del sector aéreo y la respuesta a la creciente demanda internacional.
Los aeropuertos que recibirán estas mejoras son el Internacional de Punta Cana, el Internacional del Cibao y el Internacional de Las Américas (AILA). Las primeras dos son inversiones privadas, mientras las del AILA devienen del alza en las tasas aeroportuarias como parte del acuerdo entre Aerodom y el Estado dominicano.
Las obras contemplan ampliación de terminales y mejoras en infraestructura, con el objetivo de optimizar la experiencia de los pasajeros y aumentar la capacidad operativa.
"Estas inversiones permitirán atender la creciente demanda de pasajeros y operaciones internacionales, consolidando a República Dominicana como un destino aéreo estratégico en el Caribe", expresó Abinader.
Avance en conectividad
La inversión se suma a los avances logrados en conectividad aérea en los últimos años. Entre 2020 y octubre de 2025, se han autorizado 1,310 rutas aéreas, y actualmente operan 305 aerolíneas activas, incluyendo operadores nacionales, internacionales y chárter.
- Además, el país ha suscrito 57 instrumentos bilaterales entre 2019 y 2024, incluyendo 30 acuerdos de servicios aéreos y 17 memorandos de entendimiento, lo que ha facilitado la expansión de rutas y la liberalización del espacio aéreo.
Estas acciones han posicionado a República Dominicana como líder regional en conectividad, con un crecimiento del 49 % desde 2019, según el Foro Económico Mundial 2024. Se proyecta que para diciembre de 2025 se ofertarán 24.7 millones de asientos, y para 2030 se espera alcanzar los 25.86 millones de pasajeros entrantes y salientes.
de asientos estarán disponibles como oferta para los visitantes a la República Dominicana.