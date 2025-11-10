República Dominicana será la sede de la asamblea general de ONU Turismo en el 2027

La 26ª Asamblea General de la ONU Turismo, que tiene lugar hasta el 11 de noviembre en Arabia Saudí. ( FUENTE EXTERNA )

La Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo) confirmó mediante una resolución que la República Dominicana será la sede de su vigésima séptima asamblea general, el evento más importante para la toma de decisiones políticas globales sobre esta industria.

La asamblea se celebrará en el 2027, el que la organización multilateral ha declarado como "Año internacional del turismo sostenible y resiliente".

"La candidatura de la República Dominicana ha recibido el patrocinio de al menos el 10 % de los Estados miembros requerido según las directrices para la selección de sedes de los períodos de sesiones de la asamblea general", informó la organización en una resolución adoptada durante la 26ª Asamblea General de ONU Turismo, que tiene lugar hasta el 11 de noviembre en Arabia Saudí.

Asimismo, ONU Turismo reconoce que el Gobierno dominicano se ha comprometido a respetar el marco jurídico para la celebración de esta reunión, en la que se espera que participen los principales países de sus 160 Estados miembros.

Reafirmando el liderazgo

El ministro de Turismo, David Collado, informó de la aprobación de ONU Turismo a través de su cuenta de X, resaltando que ser sede de esta asamblea demuestra que el liderazgo del país "sigue aumentando en el turismo mundial".

Hasta septiembre de este año, el país se convirtió en el principal destino para vacacionar y hacer negocios de 8,592,694 visitantes, para un crecimiento del 2.6 % respecto a enero-septiembre del 2025, de acuerdo con las cifras oficiales.

"Ser sede de la asamblea general en 2027 no es solo un logro: es el reconocimiento a una gestión que transformó la forma de hacer turismo en la región", remarcó el funcionario.

La selección del país como sede de la asamblea ocurre casi un mes después de que la organización reconociera a David Collado como "Ministro de las Américas", una distinción que valora su visión en el posicionamiento de la República Dominicana como destino turístico de clase mundial, así como su liderazgo regional.

Asamblea en curso en Arabia Saudí La reunión se desarrolla en Riad desde el pasado 7 de noviembre bajo el lema "AI-Powered Tourism: Redefining the Future" ("Turismo impulsado por IA: redefiniendo el futuro"), y participan en ella cerca de 160 delegaciones de Estados miembros, junto con ministros y altos cargos de los países, así como líderes de diversos sectores y organizaciones internacionales. La Asamblea General, el órgano supremo de ONU Turismo, celebra sus sesiones ordinarias cada dos años con la presencia de delegados de los países miembros y asociados de esta agencia de Naciones Unidas, así como de representantes de los miembros afiliados.

