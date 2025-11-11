Asamblea General de ONU Turismo aprueba institucionalizar la Cumbre África–Américas propuesta por RD

La 26ª Asamblea General de ONU Turismo aprobó este martes la institucionalización de la Cumbre ONU Turismo para África y las Américas (CAF–CAM), una iniciativa presentada por la República Dominicana a través del viceministro de Turismo, Carlos Peguero, que busca consolidar un mecanismo permanente de cooperación birregional en materia turística.

La propuesta, defendida por Peguero ante el pleno del organismo, establece que la Cumbre se celebre de manera bienal y rotativa entre ambas regiones, con un Mecanismo de Cooperación Sur–Sur que permita articular proyectos de inversión, innovación y formación en turismo sostenible.

El viceministro subrayó que la iniciativa "no crea una nueva estructura burocrática dentro de ONU Turismo, sino que oficializa un foro que ya ha demostrado su valor estratégico desde sus ediciones en Punta Cana (2024) y Livingstone (2025).

"Esta propuesta no solo responde a una necesidad institucional, sino que evoca una historia compartida, una memoria viva y una esperanza común. África y América están unidas por lazos históricos, culturales y espirituales que el turismo puede transformar en motores de desarrollo sostenible", expresó Peguero en su intervención ante la Asamblea.

El funcionario destacó que la Declaración de Punta Cana, fruto de la primera cumbre CAF–CAM, sentó las bases para una cooperación más estructurada, inclusiva y transformadora entre los países de ambas regiones.

Dicha declaración trazó una hoja de ruta orientada al fortalecimiento de la conectividad aérea, la atracción de inversiones responsables, la inclusión social, la promoción de las industrias creativas, la transformación digital del sector y el desarrollo de productos turísticos transnacionales.

"El turismo no es solo economía; es identidad, es reencuentro, es memoria viva", añadió Peguero, quien cerró su exposición con un llamado a los Estados miembros a respaldar "un modelo de cooperación horizontal y sostenible que posicione a África y a las Américas como socios estratégicos en la transformación del turismo del Sur Global".

Próxima reunión en la República Dominicana

Durante la misma sesión, la Asamblea General de ONU Turismo decidió celebrar su próxima edición en la República Dominicana, en reconocimiento al liderazgo del país en materia de desarrollo turístico y cooperación internacional.

El organismo también destacó los avances del país en materia de sostenibilidad y recuperación postpandemia, y recordó que recientemente ONU Turismo otorgó un reconocimiento especial al ministro David Collado por su labor en favor del turismo sostenible y su papel en fortalecer la cooperación interregional.

Con esta decisión, la República Dominicana consolida su posición como referente hemisférico en el turismo sostenible y en la articulación de políticas birregionales que integran desarrollo, cultura y cooperación.

