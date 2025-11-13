×
El huracán Melissa afectó la llegada de más de 25,000 cruceristas a República Dominicana

Más de 2 millones de cruceristas han llegado al país desde enero del 2025

  Irmgard De la Cruz
Expandir imagen
El huracán Melissa afectó la llegada de más de 25,000 cruceristas a República Dominicana
El huracán Melissa acentuó la caída del turismo de cruceros, que alcanzó los 98,051 cruceristas, 41 % menos que en octubre del 2024. (EDDY VITTINI)

La República Dominicana dejó de recibir alrededor de 25,000 cruceristas en octubre a causa de las intensas lluvias provocadas por el huracán Melissa, que obligaron a desviar y cancelar rutas marítimas previamente programadas, informó este jueves el Ministerio de Turismo.

El fenómeno climatológico -que inició su formación como tormenta tropical el 21 de octubre y se disipó el 31 de octubre tras volverse un huracán categoría 5-, acentuó la caída del turismo de cruceros, que alcanzó los 98,051 visitantes, 41 % menos que en octubre del 2024.

"En medio de las tormentas y el mal tiempo, el barco no sigue su ruta y se desvía", explicó el ministro de Turismo, David Collado, quien informó que esto ocurrió con más de 11 embarcaciones que no pudieron llegar a los puertos dominicanos.

Indicó que algunos de estos barcos reprogramarán sus viajes durante los meses de noviembre y diciembre.

La viceministra técnica de Turismo, Jacqueline Mora destacó que, aun así, se trata de casi 100,000 cruceristas que pudieron conocer la República Dominicana en octubre, un 11 % más que en el 2023 y un 51 % por encima de los niveles prepandemia, lo que refleja el dinamismo del sector.

Llegadas marítimas en el 2025

La República Dominicana ha recibido a 2,115,262 cruceristas en los últimos ocho meses, 8,524 visitantes por encima de las llegadas registradas en enero-octubre del 2024, para un crecimiento de 0.4 %.

TEMAS -
Periodista. Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con un semestre adicional en Comunicación Escrita cursado en Maryville College, Estados Unidos. Ha escrito sobre economía para los periódicos El Jaya y elDinero. Apasionada por las finanzas, la cultura, la literatura y el bienestar.