El huracán Melissa afectó la llegada de más de 25,000 cruceristas a República Dominicana

La República Dominicana dejó de recibir alrededor de 25,000 cruceristas en octubre a causa de las intensas lluvias provocadas por el huracán Melissa, que obligaron a desviar y cancelar rutas marítimas previamente programadas, informó este jueves el Ministerio de Turismo.

El fenómeno climatológico -que inició su formación como tormenta tropical el 21 de octubre y se disipó el 31 de octubre tras volverse un huracán categoría 5-, acentuó la caída del turismo de cruceros, que alcanzó los 98,051 visitantes, 41 % menos que en octubre del 2024.

"En medio de las tormentas y el mal tiempo, el barco no sigue su ruta y se desvía", explicó el ministro de Turismo, David Collado, quien informó que esto ocurrió con más de 11 embarcaciones que no pudieron llegar a los puertos dominicanos.

Indicó que algunos de estos barcos reprogramarán sus viajes durante los meses de noviembre y diciembre.

La viceministra técnica de Turismo, Jacqueline Mora destacó que, aun así, se trata de casi 100,000 cruceristas que pudieron conocer la República Dominicana en octubre, un 11 % más que en el 2023 y un 51 % por encima de los niveles prepandemia, lo que refleja el dinamismo del sector.

Llegadas marítimas en el 2025

La República Dominicana ha recibido a 2,115,262 cruceristas en los últimos ocho meses, 8,524 visitantes por encima de las llegadas registradas en enero-octubre del 2024, para un crecimiento de 0.4 %.