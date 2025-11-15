Ministro David Collado supervisa obras en Higüey

David Collado se reunió con ingenieros y técnicos encargados de las obras para verificar que se cumpla el cronograma de construcción ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Turismo, David Collado, supervisó este sábado varias obras que realiza esa institución en Higüey, con el objetivo de fortalecer la oferta turística en la provincia La Altagracia.

Collado se reunió con ingenieros y técnicos encargados de las obras para verificar que se cumpla el cronograma de construcción y garantizar una entrega a tiempo a la comunidad.

"Hoy vinimos aquí, a Higüey, para verificar los avances en las obras que ejecuta el Ministerio de Turismo y garantizar su entrega en la fecha establecida", dijo el funcionario al conversar con periodistas de la provincia La Altagracia.

Entre las obras supervisadas por Collado, el Ministerio de Turismo citó los trabajos de reconstrucción del parque de la Mujer (Obelisco), así como los de aceras y contenes que se llevan a cabo en el perímetro de la basílica, el principal santuario del país.

Estas intervenciones, que tendrán un gran impacto en el embellecimiento del entorno de la basílica, se realizan con una inversión total de RD$33,268,314.

El funcionario manifestó que pequeñas obras como estas marcan la diferencia en todo un entorno y, más aún, en un símbolo religioso como lo es la Basílica de Higüey.

"La recuperación de los espacios públicos y el embellecimiento de los entornos marcan una diferencia. Es un verdadero valor agregado a lugares tan especiales como lo es la Basílica de Higüey", expresó Collado.

Reconstrucción del parque de la Mujer

El proyecto, que tendrá una inversión de RD$7,687,803, consiste en la reconstrucción del parque de la Mujer (Obelisco), ubicado en el centro del municipio de Higüey. La intervención será en un área total de aproximadamente 455.32 metros cuadrados.

Dentro de los trabajos se contemplan: intervención del obelisco, pavimentación en hormigón, colocación de tabletas de hormigón y de madera sintética en la pasarela central, jardineras, escaleras, rampas, aceras y contenes, bancos de hormigón, equipamiento urbano, rejillas para drenaje pluvial, luminarias y arborización urbana.

El turismo en Higüey ofrece una combinación de atractivos culturales, religiosos y de aventura; así también lugares como este parque, conocido por todos, complementan la diversidad de la oferta del municipio.

Reconstrucción en el perímetro de la Basílica

El proyecto de reconstrucción de las aceras y contenes del perímetro de la Basílica Catedral de Nuestra Señora de La Altagracia es una intervención de 505 metros cuadrados, con una inversión de RD$25,580,511.

Esta intervención abarca 259 metros lineales de la acera norte y otros 246 metros lineales de la acera sur.

Incluirá, además, la reconstrucción de aceras adoquinadas, contenes y cruce peatonal en la entrada frontal de la Basílica, pavimentación en hormigón, construcción de jardineras, arborización urbana, construcción de rampas de accesibilidad, luminarias en postes viales y equipamiento con zafacones.