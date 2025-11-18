Ministro David Collado presenta en Colombia la plataforma "Conoce el Paraíso"

El ministro de Turismo, David Collado, en Colombia, durante la presentación de la plataforma "Conoce el Paraíso". ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Turismo, David Collado, presentó en Colombia la nueva plataforma de promoción turística "Conoce el Paraíso", una iniciativa destinada a consolidar a la República Dominicana como el destino preferido de los viajeros latinoamericanos.

La presentación reunió a los principales turoperadores y agentes de viajes de Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Venezuela. Collado expuso las novedades, fortalezas y oportunidades que ofrecen los diversos destinos dominicanos, desde Santo Domingo y Santiago hasta Puerto Plata, Samaná, La Romana, Miches y Punta Cana.

El encuentro también contó con la participación de medios especializados, prensa generalista y plataformas digitales orientadas a viajes y estilo de vida, quienes siguieron de cerca las demostraciones y actividades preparadas para la jornada.

"No estamos vendiendo un país; estamos promocionando una experiencia: la esencia, la cultura, la gastronomía y las raíces de República Dominicana, creando momentos memorables para posicionar nuestra nación", afirmó Collado.

La actividad incluyó experiencias inmersivas diseñadas para conectar a los invitados con la diversidad cultural dominicana:

· Sip & Paint con Korah Studio: Sesión artística inspirada en la Ciudad Colonial, acompañada de café dominicano.

· Sugar Cane: Cata de Ron: Recorrido sensorial guiado por expertos que destacaron la historia y calidad del ron con denominación de origen.

· La Cueva del Edén: Legado Taíno: Demostración de elaboración de casabe y acercamiento a las tradiciones ancestrales taínas.

· Merengue y Bachata con Swing: Clase de baile en modalidad Silent Disco, centrada en los ritmos más emblemáticos del país.

Con este lanzamiento, el Ministerio de Turismo refuerza su estrategia de promoción en Latinoamérica, apostando por alianzas sólidas, intercambio cultural y una presentación directa de la riqueza que convierte a la República Dominicana en el destino líder del Caribe.