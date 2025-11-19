Gobierno proyecta que Pedernales recibirá más de 300,000 cruceristas en 2026

El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, afirmó este martes que el polo turístico de Pedernales cerrará el 2025 con alrededor de 130,000 cruceristas. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, afirmó este miércoles que el polo turístico de Pedernales cerrará el 2025 con alrededor de 130,000 cruceristas, y anunció que para el 2026 ya hay comprometidos con las cadenas de cruceros unos 300,000.

El director honorífico del Fideicomiso Pro-Pedernales señaló que solo en el mes de noviembre están pautados para atracar en el puerto de Pedernales unos ocho cruceros, y que en diciembre la llegada ya programada asciende a 12 embarcaciones.

"Cerrando el año 2025, vamos a culminar con cerca de 130,000 cruceristas recibidos este año, en un proyecto que no existía absolutamente nada (...) solamente en el mes de noviembre vamos a cerrar con ocho cruceros, y el mes de diciembre vamos a tener 12 cruceros llegando a ese puerto", destacó el ministro.

Entrevistado en el espacio Tribuna de la Verdad, por la Z101, afirmó que los citados números se logran gracias a la confianza en el país que ha generado la atracción de inversión inversión en un puerto que costó más de 60 millones de dólares.

"La inversión que ha realizado este grupo privado que está administrando este puerto, es de más de 60 millones de dólares. Apostando a un destino totalmente nuevo, trayendo ya alrededor de 130,000 cruceristas, y asegurando y comprometiéndose con las cadenas cruceristas para más de 300,000 para el año próximo", valoró.

Dijo que es evidente que hay una confianza depositada por los inversionistas en la administración Abinader, que maneja un gobierno que crea políticas de desarrollo en todos los sentidos, garantizando la seguridad jurídica para atraer la inversión extranjera.

Inversión en Santiago

El ministro de Administración Pública también destacó la inversión en Santiago. D estacó la construcción del Teleférico de Santiago , el Monorriel , la remoción de la entrada de la ciudad, remodelación de hospitales y el saneamiento del Arroyo Gurabo , considerado como la obra de mayor impacto social.