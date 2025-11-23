Grupo De Valle anuncia inauguración de su primer hotel Days Inn by Wyndham en Juan Dolio

El hotel forma parte de la Visión 2030 que desarrolla la empresa. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa Grupo De Valle anunció la inauguración de su primer hotel Days Inn by Wyndham Juan Dolio para el próximo 8 de diciembre, el cuarto establecimiento de este tipo desarrollado por la compañía en menos de 36 meses, fortaleciendo su estrategia de crecimiento nacional bajo el plan Visión 2030.

La propiedad, ubicada en el boulevard de este, consta de 114 habitaciones y generará un impacto económico significativo mediante la creación de empleos directos e indirectos, respondiendo a la creciente demanda de productos hoteleros select-service de alto estándar en República Dominicana, según indica una nota de prensa.

"La llegada de Days Inn by Wyndham a Juan Dolio es un hito importante para la región. Este proyecto refleja la esencia de Visión 2030: llevar marcas globales a mercados de gran potencial, generando empleo, inversión y crecimiento sostenible. Juan Dolio es un ejemplo claro de esta visión alineada con la agenda nacional de desarrollo", declaró Edward De Valle II, presidente del grupo.

El proyecto Visión 2030 es una iniciativa destinada a posicionar hoteles de marcas internacionales a no más de 30 minutos de los principales centros económicos del país.

Grupo De Valle también reconoció el liderazgo del presidente Luis Abinader, cuyo apoyo constante al turismo ha creado un entorno estable para el desarrollo de nuevos proyectos hoteleros.

La empresa manifestó además su agradecimiento al ministro de Turismo, David Collado, por su visión clara de crecimiento sostenible, la cual ha guiado inversiones privadas hacia destinos de alto potencial como Juan Dolio.

También, expresó su agradecimiento a Banreservas como co-garante del préstamo de este desarrollo y por su confianza y compromiso con el crecimiento responsable del país.

El hotel Days Inn Juan Dolio forma parte de la estrategia de expansión de Wyndham Hotels & Resorts en Las Américas y refleja el crecimiento constante de República Dominicana como uno de los mercados turísticos más competitivos del Caribe.