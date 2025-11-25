×
Asonahores reconoce al ministro David Collado por su gestión y legado en el turismo dominicano

La distinción fue entregada durante el Foro de Inversión de Turismo Deportivo

    Expandir imagen
    Asonahores reconoce al ministro David Collado por su gestión y legado en el turismo dominicano
    Paola Rainieri de Díaz, el presidente de Asonahores, Juan Bancalari; el ministro David Collado y la vicepresidenta de Asonahores, Aguie Lendor. (FUENTE EXTERNA)

    La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) otorgó este martes un reconocimiento al ministro de Turismo, David Collado, por la solidez de su gestión y el impacto de su legado en el fortalecimiento y proyección internacional del turismo nacional.

    La distinción fue entregada durante el Foro de Inversión de Turismo Deportivo, un espacio que reunió a líderes del sector, inversionistas, empresarios y figuras del ámbito deportivo, con la meta común de posicionar el turismo deportivo como un nuevo pilar de diversificación para el país.

    Asonahores resaltó la visión estratégica, el liderazgo y el compromiso del ministro Collado, atributos que —según la entidad— resultaron determinantes en la rápida recuperación del sector tras la pandemia, en la consecución de cifras récord de llegada de visitantes y en la consolidación de la República Dominicana como uno de los destinos más competitivos del Caribe y América Latina.

    Trabajo conjunto 

    Al agradecer el reconocimiento, Collado destacó que el éxito del sector es fruto del trabajo conjunto entre el Gobierno y la industria, y reafirmó su compromiso con un turismo sostenible, innovador y generador de empleos.

    Subrayó, además, la importancia de ampliar y diversificar la oferta turística del país para seguir creando oportunidades que alcancen a más dominicanos.

    • El Foro de Inversión de Turismo Deportivo se convirtió también en un escenario para presentar proyectos y estrategias dirigidas a atraer eventos deportivos internacionales, fortalecer nuevas líneas de negocio y abrir espacios para inversiones orientadas a este creciente nicho del mercado turístico.
