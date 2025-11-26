CEPM reconoce a cadenas hoteleras por impulsar la sostenibilidad en el turismo del Este

El Consorcio Energético Punta Cana Macao (CEPM) celebró su tradicional encuentro anual y reconoce a hoteles por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación. ( FUENTE EXTERNA )

El Consorcio Energético Punta Cana Macao (CEPM) reconoció a distintas cadenas hoteleras nacionales e internacionales por su compromiso con la sostenibilidad y la modernización energética de la zona Este, durante su tradicional encuentro anual con líderes del sector turístico.

A través de un comunicado, la empresa destacó que estas alianzas han permitido la integración de parques solares y estaciones de carga para vehículos eléctricos en múltiples hoteles, contribuyendo al posicionamiento del destino como referente regional en transición hacia energías limpias.

Roberto Herrera, director ejecutivo de CEPM, afirmó que la colaboración con la industria turística ha sido clave para impulsar durante más de tres décadas el desarrollo del principal polo turístico del país.

"Agradecemos profundamente la confianza del sector hotelero, cuyo compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la excelencia ha sido esencial para construir un destino vibrante, competitivo y admirado", expresó.

Indicó que CEPM es, en gran medida, el resultado de esa relación estratégica y de largo plazo y que juntos siguen avanzando para consolidar un modelo energético moderno, resiliente y alineado con los desafíos globales de la transición energética.

Empresas reconocidas

Entre las empresas reconocidas en esta edición se encuentran:

Hotel Sunscape Coco Punta Cana, Hotel Eden Roc at Cap Cana, Hotel Breathless Punta Cana, Hotel Dreams Onyx Resort, Hotel Hyatt Ziva Cap Cana, The Westin Puntacana Resort & Club, Hotel Iberostar Hacienda Dominicus, Hotel Dreams Flora, Hotel Dreams Cap Cana Resort & Spa, Hotel Secrets Royal Beach Punta Cana y Tortuga Bay.

También Puntacana Resort & Club, Tracadero Beach Club & Holidays Rentals, Hotel Viva Dominicus Palace by Wyndham, Hotel Viva Resorts by Wyndham – Miches, Cana Bay Raquet Club, Hotel Ocean El Faro, Hotel Secrets Tides, Hotel Royalton Chic, Hotel Royalton Punta Cana y Splash, Central Romana Corporation.

Más innovación y tecnología

Herrera explicó que, con la expansión de estas tecnologías, como parques solares y estaciones de carga para vehículos eléctricos, se podrán evitar casi 80 mil toneladas de CO2 en los próximos 15 años , fortaleciendo la competitividad y el impacto ambiental positivo del destino.

"La sinergia que mantenemos con nuestros clientes hoteleros es el alma de la transformación que vive esta zona. Gracias a su compromiso con la energía limpia, estamos demostrando que es posible un modelo turístico más competitivo y responsable", resaltó Herrera.

El gerente general, Óscar San Martín, destacó que la compañía continúa realizando importantes inversiones para acompañar el crecimiento del turismo con innovación, tecnología y una infraestructura que garantice la confiabilidad del servicio.

El encuentro se llevó a cabo en Evergo Connect, la primera electrolinera con energía 100 % renovable de América Latina y el Caribe, ubicada en Bávaro, provincia La Altagracia, donde el CEPM reafirmó el compromiso conjunto de avanzar hacia un modelo energético libre de carbono con miras al año 2026.