Grupo Puntacana y FL Technics invierten 70 millones de dólares en hangar de mantenimiento pesado

Méjico Angeles-Lithgow quien se incorporó a FL Technics República Dominicana como CEO el año pasado. ( FUENTE EXTERNA )

El primer hangar independiente de mantenimiento pesado del país, ubicado en la Zona Franca de Punta Cana (ZLC), prestará servicio a aerolíneas de Norte, Centro y Sudamérica. Con el respaldo de una inversión conjunta de 70 millones de dólares estadounidenses entre FL Technics, proveedor global de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de aeronaves, y Grupo Puntacana, empresa dominicana líder en el desarrollo de la hostelería y el turismo.

El proyecto introduce una nueva industria en la región y abre oportunidades para que los profesionales dominicanos desarrollen carreras profesionales de alto valor.

"Como dominicano, me enorgullece liderar un proyecto que marcará el futuro de la aviación en nuestro país y que, con el tiempo, estará totalmente liderado por profesionales dominicanos", afirmó Méjico Angeles-Lithgow, quien se incorporó a FL Technics República Dominicana como CEO la primavera pasada, en una etapa clave de la expansión de la compañía en el continente americano.

Con más de 30 años de experiencia ejecutiva en diversas industrias, ha desempeñado un papel fundamental en el establecimiento de procesos operativos, la creación de un equipo de expertos locales e internacionales y el inicio de la colaboración con instituciones educativas y socios dominicanos.

"Comenzaremos con un equipo donde la mitad de los especialistas son locales. La otra mitad serán expertos extranjeros en aviación, cuya función será transferir conocimientos y garantizar una transición fluida. A medida que nuestro equipo local adquiera experiencia, el liderazgo y las operaciones se trasladarán gradualmente a manos dominicanas. Soy un ejemplo de lo que representa esta visión", indica.

El CEO enfatizó la importancia general de las nuevas instalaciones de MRO para el desarrollo a largo plazo de la República Dominicana. El transporte aéreo sigue siendo la principal vía de entrada para los visitantes, lo que convierte a la aviación en un elemento central del sector turístico y de la economía nacional.

"Nuestras nuevas instalaciones de MRO están alineadas con la estrategia de desarrollo de la República Dominicana", explica. "Al fortalecer las capacidades de aviación aquí, apoyamos los objetivos del Estado en materia de turismo y en la construcción de una economía moderna basada en los servicios", resaltó.

Beneficios económicos

Además de su valor estratégico, el proyecto aportará importantes beneficios económicos a la región.

Tan solo la primera fase creará más de 300 empleos cualificados, generando empleo directo y un impacto positivo más amplio a medida que nuevos profesionales se establezcan y contribuyan localmente. Punta Cana, históricamente centrada en la hostelería, se diversificará gracias a la incorporación de una industria aeronáutica especializada.

"Estamos creando empleo competitivo y cualificado que complementa la actividad económica ya presente en la región", afirma el Sr. Angeles-Lithgow.

"Por primera vez, las aeronaves que lleguen aquí podrán recibir mantenimiento localmente. Esto fortalece la eficiencia operativa de las aerolíneas y apoya el surgimiento de la región como un centro de aviación en crecimiento".

Acerca de FL Technics

FL Technics es un proveedor global de servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de aeronaves. La empresa se especializa en mantenimiento de base y de línea, soporte de repuestos y componentes, gestión de motores, APU y tren de aterrizaje, ingeniería aeronáutica integral y formación técnica.

Certificada bajo las normas EASA Parte 145, Parte CAMO, Parte 147, Parte 21 y FAA-145, FL Technics opera instalaciones en Lituania, Indonesia y el Reino Unido, con estaciones de línea en todo el mundo.

FL Technics es miembro de Avia Solutions Group. Es el mayor proveedor mundial de ACMI (aeronaves, tripulación, mantenimiento y seguros), con una flota de más de 180 aeronaves.

El Grupo también ofrece diversos servicios de aviación, como MRO, formación de pilotos y tripulaciones, asistencia en tierra y otras soluciones interconectadas. Avia Solutions Group cuenta con el respaldo de más de 11,500 profesionales de la aviación