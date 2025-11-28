La Junta de Aviación Civil impulsa acciones para mejorar la experiencia de los viajeros

El presidente de la Junta de Aviación Civil, Héctor Porcella. ( FUENTE EXTERNA )

La Junta de Aviación Civil (JAC) presentó el borrador del Plan Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo, una estrategia dirigida a simplificar y acelerar el tránsito de pasajeros y carga en todos los aeropuertos del país.

Su ejecución iniciará durante la temporada alta de diciembre 2025 – enero 2026, debido a que tradicionalmente, este periodo marca una mayor afluencia de viajeros y un incremento en el movimiento de carga aérea debido a las festividades de fin de año.

El plan incluye la articulación de todas las instituciones involucradas en el tránsito de pasajeros y carga.

Medidas a tomar

El plan establece varias medidas clave:

Incorporación de facilitadores presenciales en los principales aeropuertos del país

en los principales aeropuertos del país Implementación de un sistema de reporte remoto mediante código QR

remoto mediante Designación de puntos focales por institución para agilizar la gestión de incidencias bajo las directrices de la OACI

Ejecución de encuestas de satisfacción del pasajero, tanto presenciales como digitales, para evaluar calidad del servicio y tiempos de atención.

Los resultados de estas acciones servirán para fortalecer la planificación y avanzar hacia una facilitación aeroportuaria más sencilla y moderna.

La presentación del plan tuvo lugar durante la tercera reunión ordinaria del Comité Nacional de Facilitación (CNF), encabezada por Héctor Porcella, presidente de la JAC y del CNF.

En este encuentro, todos los miembros coordinaron puntos clave para modernizar los procesos y mejorar la experiencia de los viajeros.

En la reunión, la Dirección General dse Pasaportes expuso sobre el Programa TRIP de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), orientado a fortalecer los procesos de identificación de viajeros.

También informó sobre el avance en la implementación del Pasaporte de Lectura Electrónica y sobre la entrada del país al Programa del Directorio de Claves Públicas (PKD) de la OACI, que permitirá el intercambio seguro de información necesaria para certificar documentos de viaje electrónicos.

Asimismo, el Ministerio de Salud Pública presentó los avances en la designación del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) como Punto de Entrada Aéreo, conforme al Reglamento Sanitario Internacional (2005).

Comité Nacional de Facilitación El Comité Nacional de Facilitación es un órgano adscrito a la JAC responsable de coordinar los procedimientos vinculados a la entrada, tránsito y salida de aeronaves, pasajeros, carga y correo en el país, siguiendo los estándares de la OACI.Se reúne cada tres meses y está integrado por los miembros del pleno de la JAC, el director General de Migración, el director General de Pasaportes, el director General de Aduanas, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Asociación de Líneas Aéreas y la Asociación de Aeropuertos. Como asesores participan los ministros de Salud Pública, Agricultura y Medio Ambiente y Recursos Naturales.