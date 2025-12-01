La llegada de visitantes al país supera los 10.2 millones a noviembre 2025

David Collado presenta las estadísticas del turismo dominicano hasta noviembre de este año. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Hasta noviembre del 2025, la República Dominicana atrajo a 10,284,251 extranjeros no residentes tanto vía aérea como marítima, reflejando un aumento de 3.1 % respecto a enero-noviembre del 2024 y 1.2 millones más que en el 2023, primer año en el que la industria turística dio la bienvenida a más de 10 millones de visitantes por primera vez, destacó este lunes el Ministerio de Turismo.

La llegada de turistas vía aérea alcanzó los 7,884,241 pasajeros, mientras que a los puertos dominicanos arribaron 2,399,830 cruceristas, ambos con un crecimiento de 3 % respecto al mismo período del año pasado.

Solo en noviembre, la llegada de visitantes superó el millón –con 715,916 pasajeros aéreos y 284,568 pasajeros marítimos–, 119,350 visitantes más que en noviembre pasado, cuando las llegadas totalizaran 881,134 visitantes, reflejando así un alza de 13.5 %.

Más mexicanos y estadounidenses vía aérea

"Los números hablan por sí solos", resaltó el ministro de Turismo, David Collado.

Recordó que la industria turística dominicana logró superar los niveles previos al 2019 sin contar con los poco más de 600,000 turistas rusos y ucranianos que llegaban al país previo a la guerra entre ambas naciones, bajas que se reflejan en el Aeropuerto Internacional de La Romana, que apenas recibió a 7,635 turistas, 62 % menos que en el citado año prepandemia.

Sin embargo, el interés cada vez más acentuado de los turistas latinoamericanos por conocer a la República Dominicana –con un 46 % más de mexicanos, un 23 % más de argentinos y un 14 % más de colombianos visitando el país solo en noviembre de este año– ha logrado compensar la baja del mercado de Europa del Este.

A esto se suma que Estados Unidos –principal destino emisor– está sumando cada vez más viajeros, permitiendo recuperar un mercado que estuvo rezagado en gran parte del 2025 debido a las tensiones comerciales.

En noviembre, el 39 % de los turistas provinieron de Estados Unidos, para una variación interanual de 10 %, con 22,402 turistas por encima que en el mismo período del año pasado.

Así, el Aeropuerto Internacional de Punta Cana –terminal aérea que más moviliza a pasajeros provenientes de Norteamérica– reflejó un crecimiento del 9 % respecto al 2024 y concentró el 62 % de los turistas –442,566 pasajeros en total–.

A esta terminal le siguió el Aeropuerto Internacional de las Américas –con 155,520 pasajeros, para una ponderación del 22 % –, el Aeropuerto del Cibao –con 72,556 pasajeros y el 10 % del total– y el Aeropuerto de Puerto Plata, con 31,478 pasajeros y el 4 % del total–.

Estas llegadas representaron una ocupación hotelera del 73 % –en la que se incluyen las nuevas habitaciones hoteleras que han entrado en operaciones durante este año– y una disponibilidad hotelera del 86 %.

Un 32.9 % más de cruceristas solo en noviembre

En tanto, la llegada de visitantes vía cruceros alcanzó los 284,568, para un alza de 32.4 % con relación a los 214,089 excursionistas que tocaron puerto en noviembre pasado.

En esta ocasión Taino Bay concentró el 44 % de los pasajeros recibidos a nivel nacional, con 123,932. A este le siguió Amber Cove –con 89,661 pasajeros, para un 31 % del total–.

Cabo Rojo ocupó el tercer lugar, con 35,615 visitantes, representando el 13 % del total y una variación de 1,718 %.

Con estos resultados, Collado estimó que la llegada de visitantes al cierre del 2025 oscilará entre los 11.5 y los 11.6 millones de pasajeros vía aérea y marítima.