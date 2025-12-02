×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Viajar a RD
Viajar a RD

Viajar a RD es fácil: medida extiende eliminación de requisito de visa para turistas de estos países

Los residentes, personas con visa y ciudadanos de estos países solo deben tener sus documentos vigentes durante la estadía en República Dominicana

  • Omar Santana - Twitter
Expandir imagen
Viajar a RD es fácil: medida extiende eliminación de requisito de visa para turistas de estos países
Viajar a RD: Los residentes, personas con visa y ciudadanos de estos países solo deben tener sus documentos vigentes. (FUENTE EXTERNA.)

La Dirección General de Migración (DGM) informó que a partir del 1.º de diciembre de 2025 entra en vigencia la prórroga del ordinal segundo de la Resolución DGM-01-2024, que mantiene las facilidades de ingreso turístico para ciudadanos de países específicos y para extranjeros con documentación válida en esos mismos territorios.

La disposición autoriza el ingreso a la República Dominicana, con fines exclusivamente turísticos, a nacionales de la Unión Europea, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Ecuador. También podrán entrar ciudadanos de otros países que cuenten con documentación legal vigente que les permita ingresar a cualquiera de esas naciones.

Condiciones y vigencia del pasaporte para turistas

El artículo referido reza: "Se autoriza, como al efecto autorizamos, a que los nacionales de los países que componen la Unión Europea, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos de América, Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Ecuador, y a que los extranjeros de otros países que tengan la capacidad legal de ingresar a los países antes referidos, que ingresen a la República Dominicana, con fines turísticos exclusivamente, puedan hacerlo con sus pasaportes válidos y vigentes, siempre que éstos mantengan su vigencia durante su permanencia y salida del territorio dominicano". 

Migración aclaró que, de manera excepcional, el pasaporte de estos visitantes solo deberá estar vigente durante su permanencia en el territorio dominicano, sin exigir la regla usual de seis meses de validez previa.

La institución señaló que esta medida busca facilitar los viajes y agilizar los procesos de admisión para turistas que cumplan con los requisitos establecidos.

La prórroga tendrá una duración de un año, desde el 1.º de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026.

Migración recordó que, aunque la medida flexibiliza requisitos, los controles regulares de seguridad y verificación migratoria continúan aplicándose a todos los pasajeros.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter

Periodista dominicano. Ha trabajado en los periódicos Diario Libre, El Caribe y Listín Diario donde ha ejercido cubriendo las fuentes de deportes y ciudad. Ha trabajado en radio, televisión y proyectos digitales.