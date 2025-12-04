Turismo promueve a RD en el sistema de transporte de Nueva York

Uno de los vagones del Metro de NY con la campaña. ( DIARIO LIBRE/JESÚS VÁSQUEZ )

Frente a las bajas temperaturas de la ciudad de Nueva York, la estación 42 de la terminal Grand Central y seis vagones del Metro brindan una grata calidez que va más allá de su sistema de calefacción, desde ayer, República Dominicana, su alegría y su sonrisa, están presentes en el populoso sistema de transporte de la Gran Manzana.

El Ministerio de Turismo lanzó aquí Subway to Paradise (Metro al paraíso), una campaña que permanecerá por más de 15 días, y se inauguró en uno de los puntos de mayor tránsito y visibilidad de Estados Unidos.

La iconografía, presente también en seis vagones del Metro de NY completamente forrados con imágenes de paisajes dominicanos, hace alusión a distintas provincias del país y a sus diversos atractivos turísticos y la complementa el slogan "Dominicana smiles at you" o "Dominicana te sonríe".

En un recorrido por la Estación Central con empresarios, funcionarios y periodistas dominicanos, el ministro de Turismo, David Collado, destacó que esta iniciativa expone lo mejor del turismo nacional de forma innovadora.

"Esta es la manera diferente, emprendedora e innovadora en la que estamos promocionando la República Dominicana y colocando nuestra marca país", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/04/7c3ab962-1e4e-456f-90c8-b6213f8f498e-d53d2b72.jpg El ministro David Collado corta la cinta que deja iniciada la campaña Subway to Paradise. (DIARIO LIBRE/JESÚS VÁSQUEZ)

Se estima que esa terminal es utilizada por alrededor de hasta 750,000 personas al día, lo que representa una exposición de alto impacto. Collado explicó que el proceso de permisos fue la parte más compleja de toda la operación.

En cuanto a los costos, dijo que se trató únicamente de una reorientación del gasto en promoción para el público estadounidense, que es la mayor partida de ese presupuesto.

En la estación se colocaron murales alusivos a las atracciones turísticas de RD, espacios culturales, gastronómicos y artísticos. En la actividad cantó el merenguero Toño Rosario.

