Aerodom dice ha invertido más de US$30 millones en mejoras al AILA: responde la empresa a Collado

Ante las declaraciones del ministro de Turismo, David Collado, de que el Aeropuerto Internacional de las Américas es la infraestructura aérea con mayores atrasos en su remozamiento, Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) señaló que ha ya ha invertido más de 30 millones de dólares para las mejoras de la terminal.

En un comunicado, la empresa concesionaria del aeropuerto estatal detalló que este dinero se ha invertido en proyectos que incluyen la remodelación de las áreas de salidas y llegadas, renovación de techos y fachadas, actualización de iluminación, climatización, sistemas de información y la ampliación del estacionamiento.

Sostuvo que solamente el estacionamiento ha sido modernizado con más espacios de larga duración, nueva capa de rodamiento, mejoras en el flujo vehicular y remozamiento de las áreas verdes.

"Desde Aerodom hemos cumplido con las mejoras comprometidas en la terminal existente y avanzamos con firmeza en la construcción de la nueva terminal del AILA", puntualizó.

Sostenibilidad

Asimismo, la empresa habló de la la construcción de un sobretecho de 3,600 metros cuadrados para recolectar y reutilizar agua de lluvia, además de instalar una planta solar de 1.3 MWP, que elevó la capacidad total del parque solar del aeropuerto a 5 MWP, todo esto como parte de los esfuerzos porque las operaciones sean más sostenibles.

Esto, según indica en el comunicado, implicó la modernización de la fachada del edificio terminal con revestimientos tipo ventilado. "El único proyecto aún en ejecución dentro de esta fase es el nuevo Sistema de Manejo de Equipajes (BHS), que incorporará equipos de última generación y triple redundancia", agregó.

Nueva terminal del AILA

Aerodom afirmó que la nueva terminal del AILA –una obra de más de 350 millones de dólares y 35,000 metros cuadrados distribuidos en tres niveles– está avanzando.

Contará con:

38 mostradores

10 puertas de embarque

Un Energy Center alimentado por energía solar.

Informó que esta infraestructura está planificada para entrar en operaciones en el 2028 "sin afectar la continuidad de las operaciones actuales".

"Durante los últimos meses hemos trabajado en las obras preliminares, en el diseño arquitectónico —a cargo de Ameller Dubois y Luis Vidal Arquitectos— y en la planificación técnica de la construcción", subrayó.

Para las próximas semanas la empresa espera instalar el campamento de obra, la planta de hormigón y cuatro grúas de gran tamaño, lo que marcará el inicio visible de una etapa intensa de trabajos, acompañada de un plan robusto de comunicación y señalización para mantener un aeropuerto plenamente operativo.

"La nueva terminal elevará al AILA a un estándar de clase mundial, apoyará el crecimiento del tráfico aéreo, impulsará el turismo y fortalecerá la posición del país como hub del Caribe", aseguró.

Recordó que la terminal contará con la construcción del hotel Holiday Inn Santo Domingo Airport —el primero dentro de un aeropuerto en el país—, en desarrollo por TVP Management y Sofisa.

"Nuestro compromiso es: modernizar, ampliar y transformar el AILA con responsabilidad, sostenibilidad y rigor técnico", concluyó.

Obras que deben apurarse más Durante un evento de promoción turística en Nueva York, el ministro de Turismo David Collado indicó que los trabajos de remozamiento del AILA son los que más atrasados van en comparación con la modernización de otras terminales aéreas. "Los aeropuertos de nuestro país tienen que ponerse al nivel que está demandando el flujo de turistas, pero también de dominicanos", afirmó. Insistió en que el AILA "debe apurar un poco más" los trabajos ante el creciente flujo de turistas y dominicanos.