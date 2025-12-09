Muelle turístico de Miches: un renacer que invita a soñar frente al mar

Tras su reconstrucción, el muelle costero revive como un espacio de encuentro, belleza y desarrollo turístico. ( LUDUIS TAPIA )

Frente al inmenso azul que abraza la costa de Miches, en la provincia de El Seibo, se levanta un muelle que no solo conecta embarcaciones con el mar, sino también a las familias, a los amigos y a los sueños que encuentran en este lugar un rincón para detener el tiempo.

Desde su reinauguración, el pasado 13 de octubre de 2025, el muelle turístico se ha convertido en un escenario vivo: risas que se mezclan con el sonido de las olas y celulares listos para capturar recuerdos.

Aquí los visitantes llegan a disfrutar, a respirar profundo, a sentir la brisa de un destino en crecimiento, donde cada vista parece una postal.

El ministro de Turismo, David Collado, entregó esta obra tras una inversión de 51,400,000 pesos, devolviéndole la vida a una estructura que quedó en ruinas tras el paso del huracán Fiona. Hoy, aquella historia de destrucción se transforma en una promesa de futuro para el municipio y su gente.

El muelle fue reconstruido desde sus bases, con pilotes metálicos galvanizados y rellenos de hormigón que le dan firmeza al encuentro con el mar. Sobre ellos descansa una pasarela revestida de madera tratada, cálida y armoniosa, que invita a caminar sin prisa, a contemplar el horizonte y a dejarse enamorar por las montañas que se asoman a la distancia.

Un destino seguro

Cada detalle ha sido pensado para hacer de este lugar un destino seguro y encantador: barandas de madera que protegen al visitante sin robarle la vista, un acogedor gazebo central que se convierte en refugio y mirador, y luminarias que, en la noche, despiertan la magia del océano y resaltan los pasos de quienes disfrutan del muelle bajo las estrellas.

Pero más allá de su impecable estructura, este muelle representa una fuente de oportunidades. Con el embarque y desembarque de lanchas y catamaranes, se impulsa la economía local y se abren puertas para que Miches continúe brillando como el polo turístico que la República Dominicana ha descubierto en él.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/whatsapp-image-2025-12-09-at-41531-pm-f4968d8e.jpeg La reconstrucción de la obra tuvo una inversión que superó los 50 millones de pesos. (LUDUIS TAPIA)

Aquí se dan encuentros auténticos: familias que se reúnen para ver la tarde caer, amigos que celebran la vida con una fotografía y visitantes que quedan maravillados al sentir que el mar les habla. Es un espacio para vivir experiencias, para crear recuerdos, para volver una y otra vez.

El muelle de Miches no es solo madera y metal: es un abrazo de mar, una invitación a explorar, un símbolo de esperanza para una comunidad que sigue creciendo junto a sus olas.

Leer más El muelle de Miches que colapsó con el huracán Fiona podría estar listo en los próximos dos meses