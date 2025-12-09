Luis Abinader inaugura nuevos hoteles en Miches con una inversión de 23 mil millones de pesos

El presidente Luis Abinader encabeza la inauguración de los hoteles Secrets Playa Esmeralda y Dreams Playa Esmeralda en Miches, junto a autoridades y ejecutivos del proyecto. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó este martes el acto de inauguración de dos hoteles de la cadena Hyatt Inclusive Collection: el Secrets Playa Esmeralda y el Dreams Playa Esmeralda, en el municipio de Miches, provincia de El Seibo, con una inversión que supera los 23,000 millones de pesos.

Gabriel Felip, presidente para Latinoamérica y el Caribe de Hyatt Inclusive Collection, destacó que estos proyectos representan una historia de visión compartida, confianza y resiliencia.

Felip agradeció al grupo inversionista, integrado por los hermanos Salvador, José y Javier Luque, así como a Juan Ramón Gómez y a Giovanni Rainieri, por apostar a este proyecto que se inició en plena pandemia.

“Nuestro compromiso es generar empleo de calidad en un destino donde ya estamos trabajando con casi 1,600 empleados, y aumentaremos esta cuota a 2,000 empleos directos”, agregó.

Nuevo polo turístico

El ministro de Turismo, David Collado, resaltó que, desde que este proyecto estaba en “gestación”, lo promovió en Fitur, en Colombia y en distintos escenarios internacionales, mostrando las fortalezas del municipio de Miches como nuevo polo turístico.

Indicó que, al día de hoy, el hotel mantiene una ocupación del 80 %. “Todo el mes de diciembre tendrá una ocupación del 85 %”, afirmó.

Precisó que Miches es el nuevo destino turístico que ha surgido bajo el gobierno de Abinader, con un plan de ordenamiento territorial y una visión sostenible, amigable con el medio ambiente.

“Las bondades que tiene este nuevo destino son impresionantes por lo que está sucediendo con este polo turístico, que es preferido por el 80 % de los estadounidenses”, señaló.

Collado adelantó que República Dominicana se ha colocado en la posición que merece, ya que este año el país vive el mejor momento en la historia del turismo.

“En el mes de noviembre obtuvimos un crecimiento del ocho por ciento, con la llegada de más de 700 mil turistas vía aérea y más de 300 mil vía cruceros. En total, en noviembre llegaron más de un millón de turistas”, informó.

Asimismo, dijo que para el mes de diciembre se proyecta un crecimiento del 10 %. “Vamos encaminados a superar los 900 mil turistas vía aérea”.

Secrets Playa Esmeralda: lujo y serenidad solo para adultos

Secrets Playa Esmeralda, diseñado exclusivamente para adultos, ofrece 500 suites modernas y elegantes, equipadas con balcones o terrazas privadas con vistas al mar o a los jardines. Su propuesta incluye restaurantes de especialidades, un spa dedicado al bienestar, piscina infinita, actividades acuáticas y diversas opciones de entretenimiento, para una experiencia que combina descanso y diversión.

Con un entorno centrado en la comodidad y la atmósfera romántica, este resort se posiciona como un destino ideal para quienes buscan una escapada de lujo y tranquilidad.

Dreams Playa Esmeralda: diversión y confort para toda la familia

Dreams Playa Esmeralda es un resort familiar todo incluido que combina relajación y entretenimiento en un entorno natural privilegiado. Cuenta con un parque acuático, nueve propuestas gastronómicas, incluido un restaurante dominicano, y siete bares y lounges.

El hotel dispone de áreas diseñadas para cada edad, como el Explorer’s Club para niños y el Core Zone para adolescentes. Su cercanía a atractivos como Los Haitises, Montaña Redonda y la bahía de Samaná permite complementar la estadía con experiencias culturales y de contacto con la naturaleza.

Con 500 habitaciones y suites espaciosas y elegantemente decoradas, este resort es la opción perfecta para familias y parejas que buscan una estadía memorable.

