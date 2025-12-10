Miches estrena dos nuevos hoteles en playa Esmeralda

El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó ayer el acto de inauguración de dos hoteles de la cadena Hyatt Inclusive Collection: el Secrets Playa Esmeralda y el Dreams Playa Esmeralda, en el municipio de Miches, provincia El Seibo, con una inversión que supera los 23,000 millones de pesos.

Gabriel Felip, presidente para Latinoamérica y el Caribe de Hyatt Inclusive Collection, destacó que estos proyectos representan una historia de visión compartida, confianza y resiliencia.

Felip agradeció al grupo inversionista, integrado por los hermanos Salvador, José y Javier Luque, así como a Juan Ramón Gómez y a Giovanni Rainieri, por apostar a este proyecto que se inició en plena pandemia.

"Nuestro compromiso es generar empleos de calidad en un destino donde ya estamos trabajando con casi 1,600 empleados, y aumentaremos esta cuota a 2,000 empleos directos", agregó.

Un nuevo polo

El ministro de Turismo, David Collado, resaltó que, desde que este proyecto estaba en "gestación", lo promovió en Fitur, en Colombia y en distintos escenarios internacionales, mostrando las fortalezas del municipio de Miches como nuevo polo turístico.

Indicó que, al día de hoy, el hotel mantiene una ocupación del 80 %. "Todo el mes de diciembre tendrá una ocupación del 85 %", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/10/imagen-miches-d63d3b76.jpg El presidente Luis Abinader, junto a Gabriel Felip, presidente para LATAM & Caribbean de Hyatt Inclusive Collection; Salvador Luque, presidente de Inversora Playa Esmeralda; el empresario Giovanni Rainieri y Pilar Rainieri. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Ofertas para parejas y familias

Secrets Playa Esmeralda, diseñado exclusivamente para adultos, ofrece 500 suites modernas y elegantes, equipadas con balcones o terrazas privadas con vista al mar o a los jardines. Incluye restaurantes de especialidad, un spa dedicado al bienestar y piscina infinita. En tanto, Dreams Playa Esmeralda es un resort familiar todo incluido que combina relajación y entretenimiento. Cuenta con un parque acuático, nueve propuestas gastronómicas (incluido un restaurante dominicano), y siete bar lounges.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/10/7767f8ff-57f8-4876-beb2-b47b54d04353-b6363a4e.jpg Hoteles inaugurados en Miches. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Muelle de Miches: un renacer que invita a soñar frente al mar

Frente al inmenso azul que abraza la costa de Miches, se levanta un muelle que no solo conecta embarcaciones con el mar, sino también a las familias, a los amigos y a los sueños que encuentran en este lugar un rincón para detener el tiempo.

Desde su reinauguración, el pasado 13 de octubre de 2025, el muelle turístico se ha convertido en un escenario vivo: risas que se mezclan con el sonido de las olas, celulares listos para capturar recuerdos. Aquí los visitantes llegan a disfrutar, a respirar profundo, a sentir la brisa de un destino en crecimiento donde cada vista parece una postal.

Collado, entregó esta obra tras una inversión de 51,400,000 millones de pesos, devolviéndole la vida a una estructura que quedó en ruinas tras el paso del huracán Fiona. Hoy, aquella historia de destrucción se transforma en una promesa de futuro para el municipio y su gente.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/10/muelle-de-miches-luduis-tapia-d56ab004.jpg Muelle de Miches. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

El muelle fue reconstruido desde sus bases, con pilotes metálicos galvanizados y rellenos de hormigón que le dan firmeza al encuentro con el mar. Sobre ellos descansa una pasarela revestida de madera tratada, cálida y armoniosa, que invita a caminar sin prisa, a contemplar el horizonte y a dejarse enamorar por las montañas que se asoman a la distancia.

Cada detalle ha sido pensado para hacer de este lugar un destino seguro y encantador: barandas de madera que protegen al visitante sin robarle la vista, un acogedor gazebo central que se convierte en refugio y mirador, luminarias que en la noche despiertan la magia del océano y resaltan los pasos de quienes disfrutan del muelle bajo estrellas.

Pero más allá de su impecable estructura, este muelle representa una fuente de oportunidades.

Con el embarque y desembarque de lanchas y catamaranes, se impulsa la economía local y se abren puertas para que Miches continúe brillando como el polo turístico que la República Dominicana ha descubierto en el.

Aquí se dan encuentros auténticos: familias que se reúnen para ver la tarde caer, amigos que celebran la vida con una fotografía, visitantes que quedan maravillados al sentir que el mar les habla. Es un espacio para vivir experiencias, para crear recuerdos, para volver una y otra vez.

El muelle de Miches no es solo madera y metal, es un abrazo de mar, una invitación a explorar, un símbolo de esperanza para una comunidad que sigue creciendo junto a sus olas.