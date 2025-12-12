El Ministerio de Turismo reabre más calles en la Ciudad Colonial

Rosanna Rivera, Nathaly Alvarado, David Collado, Amin Abel y Carlos Peguero de pie frente a las ruinas de San Francisco, tras dar apertura a las calles cerradas dentro de la Ciudad Colonial. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Turismo aperturó este viernes los tramos de las calles 19 de Marzo y Hostos en la Ciudad Colonial, áreas en las que también presentó las obras de estabilización del histórico monasterio de San Francisco.

Ambas intervenciones forman parte de los avances del proyecto de Rehabilitación de Calles que se ejecuta en el centro histórico, visitado por miles de turistas durante todo el año.

Se dispuso la apertura al tránsito de las calles 19 de Marzo, entre Arzobispo Nouel y El Conde y Hostos, entre El Conde y Salomé Ureña, con el objetivo de que los comercios en esas intersecciones puedan operar sin dificultades durante diciembre, mes en que incrementa la actividad comercial.

"Dejamos abierto al tránsito estas importantes vías y presentamos la obra de estabilización del monasterio San Francisco, algo verdaderamente importante para preservar nuestra historia", manifestó el ministro de Turismo, David Collado.

Programa de revitalización

Destacó que ambos proyectos se ejecutan dentro del Programa de Revitalización de Ciudad Colonial, intervención que busca revitalizar el centro histórico en sus aspectos urbano, económico y de turismo cultural.

El programa se desarrolla con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y es ejecutado por el Ministerio de Turismo, a través de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), y en coordinación con el Ministerio de Cultura (MINC) y la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN).

El alcance de las obras en las calles incluye:

La colocación de nuevo pavimento con tabletas de hormigón en calzadas y aceras

con tabletas de hormigón en calzadas y aceras Un diseño con plataforma para un desplazamiento peatonal seguro

Señalizaciones podotáctiles para guiar con seguridad a las personas con visión reducida.

También se rehabilitó la red hidrosanitaria, se sustituyó la red de agua potable y las acometidas, tanto en negocios como en residencias, además de que se separó el drenaje sanitario del drenaje pluvial.

El soterrado de las redes eléctricas y de telecomunicaciones se ejecutará en la fase final que corresponde del proyecto.

El funcionario también presentó las obras de protección para la estabilización del Monasterio de San Francisco, a fin de preservar la integridad arquitectónica y proporcionarle mayor resistencia a la infraestructura, frenando su deterioro y la pérdida gradual de la estructura causado por el paso del tiempo, los desastres naturales y el desuso.

Con estos trabajos se logró preservar este monasterio, también conocido como "Las ruinas", considerada una de las reliquias monumentales más valiosas del patrimonio histórico y cultural de República Dominicana.