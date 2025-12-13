Avanza el liderazgo dominicano en turismo

RD gana apoyo multilateral para institucionalizar la Cumbre África–Américas de Turismo ( FUENTE EXTERNA )

Los esfuerzos diplomáticos y técnicos de la República Dominicana para fortalecer su liderazgo en el turismo internacional continúan avanzando con respaldo multilateral.

En ese sentido, en el marco de la Asamblea General de ONU Turismo número 26, celebrada en Riad, Arabia Saudita, la propuesta dominicana para institucionalizar la Cumbre África–Américas de Turismo (CAF-CAM) y crear un mecanismo de cooperación Sur-Sur concitó un apoyo amplio entre los Estados miembros de ambas regiones.

La iniciativa fue abordada en una sesión plenaria posterior del organismo, presidida por la ministra de Turismo y Hospitalidad de Zimbabue, Barbara Rwodzi, tras la elección de su país como una de las vicepresidencias de la Asamblea.

Un comunicado detalla que durante el encuentro, la República Dominicana reafirmó su compromiso con el proyecto, concebido como una plataforma permanente de diálogo político de alto nivel, cooperación técnica y seguimiento sistemático de los compromisos turísticos intercontinentales.

Vínculo África y las Américas

Una vez institucionalizada, la CAF-CAM, ideada por el Ministerio de Turismo (Mitur) está llamada a convertirse en un eje estratégico para estrechar vínculos entre África y las Américas en materia de desarrollo turístico sostenible, intercambio de buenas prácticas y fortalecimiento institucional.

Consolidará el papel de la República Dominicana como actor articulador en la agenda global del turismo.