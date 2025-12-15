Abinader y Collado inauguran remodelado parque submarino La Caleta

El presidente Luis Abinader (centro) y el ministro de Turismo, David Collado (centro, der.) durante el corte de cinta inaugural del parque remozado. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de Turismo, David Collado, inauguraron este lunes la primera etapa del reconstruido Parque Nacional Submarino La Caleta, cuya inversión total asciende a 420, 231,945 pesos.

La obra entregada comprende un área total de intervención de 119,925 metros cuadrados, dentro de los cuales se realizó un paseo de 2.74 kilómetros conmemorativos a los países de América y el Caribe.

De igual forma, las autoridades remozaron los escudos ubicados a la salida del Aeropuerto Internacional de las Américas, con alrededor de 20,000 metros cuadrados de plazas y senderos internos en el parque.

La intervención busca impulsar el turismo, rescatar el patrimonio natural y crear senderos, áreas recreativas y de servicios, con el objetivo de convertirlo en un atractivo para turistas que llegan y salen por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

Valor histórico del parque

La obra comprende 119,925 metros cuadrados.

Abinader afirmó que "era tiempo" de que se rescatara el parque submarino de La Caleta, un viejo reclamo de los residentes de la zona.

El mandatario destacó el valor histórico del parque y sus condiciones, ideales para los amantes del buceo.

Aprovechó para anunciar varias obras en beneficio de los residentes en La Caleta, incluyendo un puente peatonal.

En tanto, Collado destacó la importancia de la obra, que busca el rescate del patrimonio natural de ese parque y convertirlo en un atractivo para turistas y visitantes de todo el país.

"Este parque submarino, de gran valor histórico, dará la bienvenida a los miles de turistas que llegan por el Aeropuerto Internacional de Las Américas ", dijo Collado.

Afirmó que el remodelado parque también servirá para que los turistas que salgan del país el país "puedan realizar una especie de última visita a un lugar hermoso, lleno de historia y naturaleza".

Tiene varios senderos.

La intervención cuenta con la construcción de nuevos senderos peatonales, estacionamientos, miradores, áreas de recreación infantil y módulo de pérgolas para vendedores, al igual que la construcción de un módulo de servicio que tendrá oficinas, locales, módulos de baños y oficinas para la policía turística.

La obra incluye rampas de acceso universal, iluminación, bancos de hormigón, basureros, paisajismo, señaléticas y estacionamientos.

El paisajismo incluido a toda la extensión del parque ha sido tomado en cuenta para la conservación y preservación de las especies existentes pertenecientes a este parque nacional.